第九任粮农组织总干事屈冬玉就职

人民网联合国8月1日电 （记者 李晓宏）联合国粮农组织总干事职位8月1日移交，第九任总干事、来自中国的屈冬玉正式就职，开启他4年的任期。

总干事职位交接仪式上，原粮农组织总干事若泽·格拉齐亚诺·达席尔瓦表示，粮农组织通过向各国，特别是发展中国家提供技术能力，帮助其改变了现状，并改善了"脆弱群体的生活"。

“我的目标是在未来四年内使这个组织更具活力、透明和包容性。”屈冬玉对格拉齐亚诺·达席尔瓦在粮农组织的工作表示"深切的敬意"，展望未来时，他说，“粮农组织将成为一个运用现代科学技术和创新方法的组织。”

屈冬玉2019年6月23日被选举为粮农组织总干事。就职前曾任中国农村农业部副部长，在农业科技的研究与应用，以及农业与农村地区的发展、管理和决策方面有着丰富的工作经验。他领导的团队发表了七十多篇中文和英文论文，包括在世界顶尖的学术杂志《自然》和《科学》上发表文章。

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