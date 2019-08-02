原标题：8月2日起《中导条约》全面失效 俄罗斯各界高度关注

由于美国单方面宣布退出《中导条约》，自2019年8月2日起《中导条约》全面失效，俄罗斯各界高度关注。当地时间8月1日俄罗斯副外长里亚布科夫表示美国正在积极寻找各种借口，试图退出他们之前签署的国际条约。

里亚布科夫31日在接受媒体采访时表示，如果美国把《中导条约》所禁止的导弹部署到更为靠近俄罗斯的地方，俄方不排除采取类似措施以平衡双方导弹飞抵对方国家所需时间。俄罗斯军事专家弗拉基米尔。耶夫谢耶夫表示美国退出《中导条约》将会给俄罗斯带来巨大的军事威胁，美国在欧洲地区部署有200枚核弹头，《中导条约》失效后这些核弹头将可能从航空母舰或者战略轰炸机转移到中程巡航导弹中，这对俄罗斯的防空系统提出了更高的要求。

美国和苏联领导人1987年签署《苏联和美国消除两国中程和中短程导弹条约》，简称《中导条约》，规定两国不再保有、生产或试验射程在500公里至5500公里的陆基巡航导弹、弹道导弹及其发射装置。(央视记者 徐鸿波)

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