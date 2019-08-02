读懂中国外交的时间维度（望海楼）

2019年上半年，中国外交亮点纷呈。

3月，中国国家主席习近平飞赴欧洲，开启今年首访，引领中国同意大利、摩纳哥、法国关系迈上新征程，推动共建“一带一路”在亚欧大陆开辟新空间，为中欧全面战略伙伴关系注入新动力。

4月、5月，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、北京世界园艺博览会、亚洲文明对话大会等主场外交活动相继举行，为构建开放型世界经济和推动各国文明交流互鉴提出中国方案。

进入6月，习近平更是接连4次出访，创造了新中国外交史上的新纪录，实现了中国国际影响的再提升、外交总体布局的再完善、战略运筹空间的再拓展。

短短几个月时间，中国外交呈现了非凡的活力，这一活力并非突然迸发。这是新时代中国特色大国外交不断累积的能量体现，也是新中国70年来独立自主和平外交历史结晶的集中展现，更是世界百年未有之大变局下中国外交大国担当的彰显。

在时间的长河里，中国外交从屈辱走向辉煌，独立自主成为中国外交的基石。新中国成立后，中国摆脱了被列强欺负的命运，坚持中国的事情自己做主，既不干涉别国内政、不搞强加于人，也决不允许他国干涉中国内政，旗帜鲜明地反对霸权主义和强权政治，追求国际公平与正义，坚定不移地做地区和世界和平的建设者、维护者。这是中国外交的坚守，也是中国外交的风骨。

在时间的长河里，中国外交历经时代主题的变化，和平发展、合作共赢成为中国外交的旗帜。中国外交充分估计了国际格局发展演变的复杂性、世界经济调整的曲折性、国际矛盾和斗争的尖锐性、国际秩序之争的长期性、周边环境中的不确定性，更看到世界多极化向前推进的态势不会改变、经济全球化进程不会改变、和平与发展的时代主题不会改变、国际体系变革方向不会改变、亚太地区总体繁荣稳定的态势不会改变。这是新时代中国外交战略自信、战略定力的外部根源，也是新时代中国外交旗帜能够立于不败之地的外部支撑。

在时间的长河里，中国外交初心不改、使命必达，推动构建新型国际关系、推动构建人类命运共同体成为新时代中国外交追求的总目标。习近平曾指出，“我们所做的一切都是为人民谋幸福，为民族谋复兴，为世界谋大同。”为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴，这是中国共产党人的初心与使命。中国外交秉承着同样的初心与使命。而中国坚信，中国的命运与世界的命运紧密相连，因此“为世界谋大同”是“为人民谋幸福，为民族谋复兴”的自然延伸。新时代中国外交不论是对人类命运共同体理念的倡导，还是对构建新型国际关系的实践，都贯穿着“为世界谋大同”的追求。这种天下为公的精神反映了中国外交的博大胸怀，也表明中国人民从站起来、富起来到强起来的历史转变过程中，中国力图走出一条不同于传统大国的崛起之路。不论国际形势如何变幻，中国将以实际行动，让中华民族伟大复兴的中国梦与人类命运共同体的美好愿景交相辉映。

“行百里者半九十。”正如习近平所说，中华民族伟大复兴，绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的。同样，新时代中国特色大国外交也注定是一项长期的、复杂的、艰巨的历程。在时间的长河里，中国外交当砥砺前行。

（作者为中国国际问题研究院特聘研究员）

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