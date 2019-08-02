美联储宣布十年多来首次降息

在为期两天的货币政策例会结束之后，美联储7月31日宣布将联邦基金利率目标范围下调25个基点，至2%—2.25%，这是自2008年12月以来美联储首次降息。此外，美联储还决定在8月1日结束资产负债表缩减计划，比此前所计划的提前了两个月。

美联储主席鲍威尔7月31日在新闻发布会上表示，美联储此次降息是为防范全球经济增长放缓和贸易政策不确定性带来的下行风险，帮助抵消这些因素对美国经济的不利影响，并推动美国通胀更快回到2%的目标。鲍威尔表示，这属于加息周期中的政策调整，并不代表一长串降息的开始。

鲍威尔指出，全球经济增长乏力和贸易紧张局势带来的不确定性对美国经济造成影响，美国现在面临的主要问题是经济下行风险和通胀下滑，美联储正密切关注全球经济增长疲软带来的影响。

分析认为，美国近期部分经济数据疲软是促使美联储政策转向的重要原因。美国商务部近日公布的数据显示，今年第二季度美国经济增长2.1%，远低于第一季度3.1%的增幅，表明贸易冲突已对美国出口和企业投资产生不利影响，拖累美国经济增长。彭博社的分析文章称，虽然美国经济第二季度增长2.1%，接近10年经济扩张期间的平均水平；但消费者支出激增的同时，生产企业的日子却不好过，汽车、化学、重型机械等行业增长乏力，企业投资下降，这在一定程度上反映出贸易紧张和全球增长疲弱带来的影响。

为应对全球金融危机和刺激美国经济，美联储曾于2008年12月将联邦基金利率降至零至0.25%的超低水平，此后延续了7年的零利率政策。随着美国经济企稳复苏，美联储于2015年12月启动本轮加息周期，截至2018年12月加息9次。

据悉，对于美联储当天的降息决定，美联储公开市场委员会有两名委员在投票时对降息持反对意见，希望维持利率不变。美国消费者新闻与商业频道对此评论称，这些不同意见本身就造成了外界对未来美国货币政策不确定性的疑虑。分析认为，除外界压力外，当前复杂的国内外经济形势也给美联储决策制造了更多挑战，由于经贸摩擦带来的不确定性，美国各界对于经济放缓的忧虑情绪持续上升。

（本报华盛顿8月1日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月02日 17 版）

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