“和你们并肩作战，我们感到骄傲”

在马里北部加奥，中国维和部队官兵面对沙尘暴，坚守警戒岗位。

中国赴马里维和部队供图

■自1990年4月中国首次向联合国停战监督组织派出5名军事观察员以来，中国军队在29年中派出官兵4万余人次，实现了人数从少到多、兵种从单一到多样的跨越，成为联合国安理会常任理事国中派出维和人员数量最多的国家。29年来，中国维和部队接诊病人21.6万多人次，完成长短途巡逻和武装护卫任务600余次，运送各类物资器材135万吨，运输总里程1380余万公里。

“中国一直是世界和平与发展的坚定维护者。多年来，中国已成为联合国维和行动的主要贡献者，承担着越来越多的任务和责任。”联合国维和行动部新闻官阿迪蒂亚·迈赫塔近日对本报记者表示。目前，中国军队共有2500余名官兵在联合国7个任务区和联合国总部执行维和任务。

“中国维和官兵训练有素，始终表现出色”

地中海东岸沿线120公里的黎以边境，地势复杂、地雷密布，加之天气酷热，沙尘暴频发，被各国排雷兵视为“死亡地带”。2006年起，中国维和官兵一直坚守在这里。

今年6月，中国第十八批赴黎巴嫩维和官兵执行首次清排任务，3名中国女扫雷手在列。山高坡陡、荆棘丛生，锈蚀的铁丝网，红底白骷髅头警示牌，偶尔可见裸露地表的地雷……雷区内的景象让这些训练有素的士兵更加警惕，女兵张华杰就曾有过一次历险遭遇。

“当时正在挖掘一颗在地下埋了40多年的地雷，它被碎石和草根包裹得严严实实，我们发现了引信。”回想起当时的场景，张华杰仍心有余悸。引信是引爆地雷的开关，正常情况下，扫雷作业会从相反方向挖掘，以规避与地雷引信正面接触。当时的情况，意味着这颗地雷已经发生了位移和旋转，存有极大潜在危险。维和官兵们没有退却，他们凭借熟练细致的操作完成每一个拆雷步骤，最终成功排除险情，大家这才松了一口气。张华杰感叹：“战场无男女，既然选择了这项任务，就要努力去完成。”

远在千里之外的非洲国家马里，一支中国维和部队同样在经受着险情的考验。7月22日，联合国维和部队法军营地遭遇恐怖袭击，临近的中国维和部队迅速行动，全面提升安全警戒等级，加强夜间巡逻，全力确保联合国马里多层面综合稳定特派团（以下简称联马团）东战区司令部及营区安全。此前，中国维和部队已对这里的安全防卫系统进行改造升级，缩短了行动响应时间，是圆满完成该次任务的重要保障。同在一线担负警戒任务的孟加拉国维和官兵对新安全防卫系统赞叹不已，并向中国维和部队请教、学习了相关经验。

自1990年4月中国首次向联合国停战监督组织派出5名军事观察员以来，中国军队在29年中派出官兵4万余人次，实现了人数从少到多、兵种从单一到多样的跨越，成为联合国安理会常任理事国中派出维和人员数量最多的国家，也是联合国维和行动第二大出资国。联合国维和行动部发言人尼克·伯恩巴克称赞道：“中国维和官兵训练有素，始终表现出色，能够随时进入维和任务区，圆满完成各项复杂任务。”

“走出国门，我们就是闪亮的中国名片”

烈日炙烤下，射击场被晒成了“大蒸笼”。在这恶劣的环境中，中国赴马里维和部队的实弹射击训练一次要持续近6小时，全副武装的官兵匍匐在滚烫的地面上，全神贯注地投入训练。

“维和是战争状态下的军事行动，要求每名官兵冷静处置、弹无虚发。”中国第七批赴马里维和部队指挥长刘勇对士兵这样提出要求。战场情况复杂多变，对维和官兵的综合实力要求极高。刘勇表示，做到执行任务不掉链子，就必须以最严格的标准要求自己，时刻保持最佳状态。

中国维和部队还编印了《维和行动手册》《维和知识手册》《维和常用英语口语手册》等，每名官兵在出国前都要认真学习掌握，确保在国外严格遵守各项外事纪律，尊重当地风俗习惯和宗教信仰。维和部队官兵们常说：“走出国门，我们就是闪亮的中国名片！”迈赫塔对记者表示，“中国维和部队能高效地完成各项任务，他们技术精湛、作风优良、纪律严明，展现了良好形象，在任务区树立了典范。”

来自中国国防部维和事务办公室的数据显示，中国维和部队至今保持着“零违纪”和“零遣返”的纪录。联合国秘书长古特雷斯在接受记者采访时表示：“中国维和官兵选拔培训都坚持最高标准，他们在执行维和任务期间严格遵守联合国工作规范和纪律要求，展现了过硬的专业素质和职业操守，得到了各方的高度评价。”

“感谢中国维和官兵为我们所做的一切”

“没钱看病就找臂上有红旗的军人。”这句话表达了黎巴嫩民众对中国维和官兵的高度信任和认可。除了扫雷排爆，为当地村民进行义务巡诊也成为每一任中国赴黎维和部队的传统和重要任务。黎巴嫩辛妮亚村就曾接受过中国维和部队的义诊，村长卡塞姆·莫森动情地说：“中国维和官兵免费为我们治病，让很多村民重获健康。感谢中国维和官兵为我们所做的一切！”

刚果（金）南基伍省布卡武市SOS儿童村建于1989年，是该国最早建立的慈善项目。儿童村地处山顶，用水困难，村里每天要派司机4次来回取水点，为儿童村拉回饮用水。今年5月，中国第二十二批赴刚果（金）维和工兵分队获悉情况后，主动提出要为儿童村修建供水系统，仅21天便完成了工程。村里学校老师乔克·西托在竣工仪式上激动地说：“中国维和官兵帮我们解决了这个老大难问题，我们既高兴又感激。我们终于可以在自家院子里打到干净的水了！”

29年来，中国维和部队接诊病人21.6万多人次；完成长短途巡逻和武装护卫任务600余次；运送各类物资器材135万吨，运输总里程1380余万公里，为促进和平解决争端、维护地区安全稳定、加快有关国家经济和社会发展作出积极贡献，受到联合国及当地政府、民众的高度肯定。联合国驻黎巴嫩临时部队司令科尔的话很有代表性：“当地民众和其他国家的维和士兵都得到过中国维和官兵的帮助。中国维和官兵值得称赞！”

今年5月，中国第六批赴马里维和部队395名官兵全部被授予联合国“和平勋章”，延续了中国维和部队全授勋的光荣传统。联马团司令丹尼斯·吉伦斯伯尔热情称赞中国维和部队：“你们战斗在维护世界和平的最前沿，虽然面临严峻的安全形势和自然环境考验，依然出色地完成了各项任务。和你们并肩作战，我们感到骄傲。”

（本报纽约、开罗、约翰内斯堡8月1日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月02日 03 版）

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