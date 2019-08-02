共同走出一条互利共赢的康庄大道(国际时评)

岁月不居，时节如流。回望2019年上半年，在习近平外交思想指引下，中国特色大国外交劈波斩浪、砥砺前行。一个个合作共赢的高光时刻，不断为构建新型国际关系和人类命运共同体谱写新的华章。

异常繁忙的日程，展现大国领袖的视野与胸怀。3月，习近平主席新年首访意大利、摩纳哥、法国欧洲三国，开辟了“一带一路”建设新空间，为中欧全面战略伙伴关系注入新的动力。4月底到5月中旬，不到一个月的时间里，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、北京世界园艺博览会、亚洲文明对话大会三大主场外交活动相继举行，近50位国家元首、政府首脑、国际组织负责人云集北京，生动体现了中国理念、中国倡议的国际感召力和影响力。高峰论坛期间，习近平主席为多位外国领导人访华举行国事活动，并举行了数十场密集的双边会见，实现了全覆盖，引领中国同与会各国巩固了友好、深化了合作。6月更是非同寻常，从俄罗斯到中亚，从朝鲜到日本，习近平主席连续四次出访，双多边结合，创造了新中国外交史上的纪录，展现了中国领导人的远见卓识。

通盘谋划大国、周边、发展中国家及多边外交，持续拓展中国的全球伙伴关系网络，这是大国外交智慧的最佳见证。正如习近平主席所言：“走四方固然辛苦，但收获是‘朋友圈’越来越大。”

亮点纷呈的成果，彰显中国外交的勇毅与笃行。习近平主席访意期间，中意签署关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录，意大利成为七国集团中率先加入“一带一路”倡议的国家；习近平主席访法期间，中法签署第三方市场合作第三轮示范项目清单，并启动了第三方市场合作基金，合力打造两国“一带一路”合作支点；作为2019年极为重要的主场外交，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛达成务实成果283项，项目合作协议总额达640多亿美元，开启了高质量共建“一带一路”新阶段；习近平主席2013年以来第八次到访俄罗斯，两国元首共同宣布发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系，实现两国关系与时俱进、提质升级；在中朝建交70周年的历史节点，习近平总书记担任党和国家最高领导人之后首次访朝，中朝双方一致同意，在新的历史起点上不忘初心、携手前进，共同开创两党两国关系的美好未来……

丰硕成果的背后，透视出国际社会对中国日益增加的认同与支持。各方普遍认为，中国不搞本国优先的自私哲学，不搞你输我赢的零和博弈，而是将自身发展寓于全球发展，在同各国良性互动中实现普惠共赢，不断为世界经济高质量发展增添动力，不断为全球繁荣稳定创造条件。

引领潮流的方案，诠释负责任大国的责任与担当。从中法全球治理论坛到圣彼得堡国际经济论坛，从三大主场外交到上合组织比什凯克峰会、亚信杜尚别峰会、二十国集团领导人大阪峰会，习近平主席从构建新型国际关系和人类命运共同体的高度，为世界经济和全球治理明确方向，为大国关系和国际合作把脉开方。面对治理赤字、信任赤字、和平赤字、发展赤字等严峻挑战，面对单边主义和保护主义持续蔓延，中国愿同国际合作伙伴共建“一带一路”，秉持共商共建共享的全球治理观，坚决捍卫各国正当发展权利和国际公平正义，携手开辟各国共同发展之路。

一个开放包容、自信从容的中国，矢志不渝做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。联合国秘书长古特雷斯由衷地感叹：当今世界充满不确定性，全球法治、多边主义受到挑战，中国坚定维护多边主义，维护公平正义，维护《联合国宪章》的宗旨和原则，发挥了重要的稳定作用，给世界以确定性、信心和希望。

“今日之中国，不仅是中国之中国，而且是亚洲之中国、世界之中国。”站在新中国成立70周年的历史节点，跟随习近平主席的外交足迹，世界感受到一个大国领袖“我将无我，不负人民”的初心与使命，聆听日益走近世界舞台中央的中国与各国携手前行的铿锵足音。

《 人民日报 》（ 2019年08月02日 03 版）

(责编：袁勃)