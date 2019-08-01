王毅会见美国国务卿蓬佩奥

人民网北京8月1日电 据外交部网站消息，当地时间2019年8月1日，国务委员兼外交部长王毅在泰国曼谷会见美国国务卿蓬佩奥。

王毅表示，习近平主席同特朗普总统6月大阪会晤达成多方面共识，为中美关系指明了方向。当务之急，美方应同中方相向而行，把中美元首共识落到实处，在相互尊重基础上管控分歧，在互利互惠基础上拓展合作，共同推进两国元首一致同意的以协调、合作、稳定为基调的中美关系。

王毅表示，国务卿先生最近表示，中美之间虽然价值观不同，但也有共同利益。两国可以开展很多合作。中方同样认为，双方要加强沟通，减少误判，寻求中美双赢、世界共赢的相处之道，这既符合双方利益，也是国际社会的普遍期待。

王毅说，中美要正确看待彼此战略意图。试图阻挠中国的发展进程既不公平，也做不到。因为中国也有发展的权利，中国的发展是和平的发展，具有强大内生动力，是无法阻挡的。双方应充分发挥元首外交对中美关系的战略引领作用，用好各高级别对话机制，加强各领域磋商，把两国元首关于中美可以成为合作伙伴的愿景转化为现实。双方要妥善处理分歧和敏感问题，中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重处理涉台问题。双方要拓展各领域合作，希望美方为两国人员交往提供便利而不是制造障碍。

蓬佩奥表示，特朗普总统同习近平主席大阪会晤，为美中关系下一步发展指明了方向。我愿重申，特朗普总统和美国政府无意遏制中国的发展，愿同中国开展广泛领域合作，希望美中经贸磋商顺利向前推进。美方将继续恪守美中三个联合公报和一个中国政策。美方支持美中加强人文交流，愿处理好两国人员往来中出现的问题。

双方并就朝鲜半岛问题交换了意见。王毅表示，朝美领导人新加坡会晤就实现半岛完全无核化、建立半岛和平机制达成重要共识，中方表示支持。希望双方把握机遇，相向而行，照顾彼此关切，尽快制订切实可行的路线图，分阶段、同步走推进半岛问题政治解决进程。中方愿为朝美重启磋商提供支持和协助。蓬佩奥表示，美方愿尽快落实美朝领导人板门店会晤共识，愿随时同朝方重启工作团队接触。

王毅还就南海、涉疆、涉港等问题表明中方立场，要求美方尊重中方核心利益和重大关切，谨言慎行。双方同意继续就共同关心的问题保持接触。

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