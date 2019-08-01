王毅会见韩国外长康京和 

人民网曼谷8月1日电（记者孙广勇 林芮 赵益普）国务委员兼外交部长王毅1日在泰国曼谷会见韩国外长康京和。

王毅表示，今年6月，习近平主席同文在寅总统在大阪再次会晤，达成新的重要共识，为中韩关系的发展指明了方向。双方要积极落实好这些共识，加强各层级交往，深化贸易、科技、财经等领域合作，加快中韩自贸协定第二阶段谈判，推进中日韩自贸区磋商，积极开展冬奥会、青少年等人文交流。双方还应加强多边协调合作，共同抵制单边主义和保护主义，维护多边主义和自由贸易体制。

康京和表示，韩中关系发展良好，双边贸易再创新高，各层次各领域交流活跃。下阶段，韩中有一系列重要高层交往，韩方愿同中方做好规划设计，进一步深化经贸、环保合作，促进人文交流，共同维护以世贸组织为核心的多边贸易体制。

双方还就朝鲜半岛问题交换了意见，一致认为近期朝鲜半岛形势出现一些积极变化，各方正在开启新一轮互动。中方支持韩方排除干扰，继续致力于改善北南关系，并本着客观公正立场，为促进美朝对话发挥积极作用。

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