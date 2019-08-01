助力节能减排目标 伦敦迎来第2500辆电动出租车

7月31日，伦敦电动车公司生产的第2500辆电动出租车亮相特拉法加广场。强薇摄

人民网伦敦8月1日电（记者 强薇）7月31日，伦敦标志性的“黑色出租车”生产商伦敦电动车公司（LEVC）宣布，已完成2500辆电动出租车的生产。

说起伦敦的标志性景物，不外乎“三红一黑”。“三红”为红色邮筒、红色双层巴士和红色电话亭，“一黑”即黑色出租车。伦敦的黑色出租车像一顶英伦绅士的礼帽，穿梭在大街小巷。70多年来，伦敦出租车公司是这种黑色出租车的主要生产商，2012年伦敦奥运会期间，其生产的FX4和TX4型出租车还登上了闭幕式的舞台。随着对电动汽车的布局，该公司在2017年更名为“伦敦电动车公司”。

伦敦电动车公司从2018年初起推出具有“零排放”模式的电动出租车“TX”，如今已有2500辆下线，并且颇受出租车司机的欢迎。到目前为止，TX电动出租车总计行驶2100万英里，运送乘客1300万人次。据伦敦电动车公司介绍，TX电动出租车可以在纯电动模式下行驶超过80英里，不仅能够为司机每周节省100英镑左右的运行成本，也可以为乘客提供更加安静的乘车环境。更重要的是，2500辆电动出租车可减少6800吨二氧化碳排放，相当于1500个伦敦至悉尼的往返航班。与燃油出租车相比，电动出租车还可减少99.5%的氮氧化物排放，而氮氧化物是降低空气质量的“元凶”之一。

“当前是汽车业由燃油车向电动车发展的重大转型期，转型即意味着机遇。”伦敦电动车公司首席执行官荣格?霍夫曼在接受记者采访时表示，“在伦敦，改善空气质量的努力中有着电动出租车的贡献，同时我们在欧洲其他城市也拿下了许多订单。这一方面标志着交通工具向电动时代的转型，另一方面也印证了电动出租车节能减排、绿色出行方面的杰出表现。”

节能减排是英国政府非常重视的一项工作。今年6月，英国宣布到2050年实现“净零排放”，主要手段之一就是通过引入电动汽车，逐步减少汽车的尾气排放。伦敦更是这一行动的“排头兵”，2017年，伦敦引入“毒气税（T-charge）”，向驶入伦敦特定区域不符合排放标准的车辆征收每天10英镑的“毒气税”；2019年，伦敦进一步提高了标准，划定了“超低排放区”，对驶入该区域的高排放车辆征收更加昂贵的费用。伦敦交通局还规定，未来新增的伦敦出租车，都必须具有“零排放”能力。

根据英国政府的计划，在2030年销售的新车中，至少50%的乘用车和40%的货车必须实现超低排放，即每公里碳排放不得超过75克；到2040年，英国将停止销售传统的纯燃油汽车。为此，英国政府计划到2020年投入15亿英镑用于鼓励超低排放车辆的使用。

伦敦电动车公司2013年被中国汽车企业吉利收购，2017年，位于英国考文垂的安斯蒂工厂正式投产，用于生产新能源车型，这也是收购之后伦敦电动车公司最重要的一次转型。对于与中国企业的合作，霍夫曼表示他非常有信心：“中国企业目光长远，我们共同规划未来5-10年的目标。虽然当前中国经济面临短期的干扰，但这完全不会动摇我们对中国长远的信心。”

事实上，中国企业早已是伦敦公共交通节能减排的重要参与者。除了黑色出租车，伦敦的“三红”之一——红色双层巴士中也有一部分已更换为电动汽车，其生产商为中国汽车企业比亚迪。

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