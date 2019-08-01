王毅会见日本外相河野太郎 

人民网曼谷8月1日电（记者孙广勇 林芮 赵益普）国务委员兼外交部长王毅1日在泰国曼谷会见日本外相河野太郎。

王毅表示，当前中日关系保持改善发展，来之不易，值得珍惜。习近平主席出席二十国集团领导人大阪峰会期间同安倍首相进行了富有成果的会晤，就构建契合新时代要求的中日关系达成重要共识，为两国关系下步发展指明了方向，注入了动力。中日关系正面临进一步改善发展的重要机遇。中方愿同日方共同努力，积极推动落实两国领导人重要共识，确保两国关系继续沿着正确轨道稳步健康发展。

王毅表示，双方要保持高层交往良好势头，扎实推进各领域务实合作，积极开展第三方市场合作和创新合作。本着共商共建共享原则，高质量共建“一带一路”。希望日方为中国企业提供公平、公正、非歧视、可预期的营商环境。双方要促进青少年交流，夯实中日关系民意基础。日方要继续妥处历史、台湾等重大原则问题，巩固政治互信，为构建契合新时代要求的中日关系排除干扰。当前形势下，双方还有必要加强国际舞台上的沟通协调，坚定维护多边主义和自由贸易体制，推进区域一体化进程。

河野太郎表示，日方十分期待习近平主席明年春天对日本进行国事访问，愿同中方精心设计筹划，确保访问取得圆满成功，把日中关系推向更高水平。日方愿同中方落实好两国领导人大阪会晤共识，密切各层级交往与对话，深化务实合作，促进人文交流。二十国集团领导人大阪峰会取得成功，向外界释放了坚持多边主义和自由贸易的积极信号，感谢中方作出积极贡献。

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