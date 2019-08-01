驻港部队"官宣"释放维稳态度?外交部回应

人民网北京8月1日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

问：据了解，斐济政府近日勒令台湾当局驻斐“商务代表团”更名为“台北驻斐济商务办事处”，摘除含有原名称的铭牌，并没收其使用的外交车牌。截至目前，台湾所有非“邦交国”的“驻馆”名称中都没有“中华民国”或“台湾”的字眼了。中方对此有何评论？

答：我认为斐济政府做了一件非常正确的事。中方对斐济政府根据一个中国原则处理涉台问题表示高度肯定和赞赏。这再次充分表明，坚持一个中国原则是国际社会人心所向、大势所趋。

问：据报道，昨日，美国财政部宣布对伊朗外长扎里夫实施制裁。中方对此有何评论？

答：我们注意到美方有关报道和扎里夫外长本人的有关回应。中方在这一问题上的立场非常明确。中方反对美方实施单边制裁和所谓“长臂管辖”，认为这无助于问题的解决，对话谈判才是解决问题的根本出路。近期，美方多次表示愿同伊方进行无条件对话。我们希望美方言行一致，多做有利于地区和平稳定的事，少做火上浇油的事。这才符合国际社会的共同利益。

问：据报道，阿尔及利亚国有能源公司称，7月19日被伊朗扣押的两艘油船中，有一艘属于阿尔及利亚，并与中国国有能源企业签有运输协议。你对这两艘油轮被扣以及其对中国原油运输可能带来的风险有何评论？你对美国针对从伊朗进口原油的公司实施制裁有何评论？

答：我不了解你提到的具体情况。但中方有关立场非常清楚。中国和伊朗有着友好合作关系，中伊在国际法框架下开展包括能源合作在内的各领域合作合情、合理、合法，理应得到尊重和保护。

问：据报道，近日，中国金属业巨头忠旺集团创始人刘忠田因偷逃税在美被起诉。据了解，刘忠田目前在中国。中方是否已就此案与美方进行沟通？

答：我不了解情况。

问：据报道，法国、德国和比利时对活动人士黄琦被判刑表达关切。中方对此有何评论？

答：黄琦是中国公民。中国司法机关对本国公民涉嫌触犯相关法律依法进行审理办案，属于中国内政。希望有关方面切实尊重中国司法主权。

问：昨天，有记者问到关于大陆决定暂停大陆居民赴台个人游试点的问题，你让他们向国台办询问。你能否告知实行该限令的原因？

答：我很赞赏你的敬业精神，也很想帮助你，但我不能做越俎代庖的事。两岸关系相关问题还是请你向国台办询问。

追问：蔡英文称这个决定是个“战略性错误”，你对此有何回应？

答：历史将会证明谁在正确一边，谁在错误一边。

问：昨天有外国记者问到中国解放军在香港和内地边界集结的情况。昨晚，解放军驻港部队展示了一部宣传片，提到关于维稳的内容。这是否是中方针对外国对香港事务的关心而释放的军方将进行维稳的态度？

答：你提到关于军方部署或行动，我不了解这方面的情况。

昨天，解放军驻香港部队举办了庆祝中国人民解放军建军92周年招待会。解放军驻港部队司令员陈道祥少将的致辞很深刻，鼓舞人心。中国中央政府的立场是一贯和清晰的。正如陈少将昨天致辞时所表示的，中央政府坚决支持林郑月娥行政长官带领特区政府依法施政，坚决支持香港警方严正执法，坚决支持特区政府有关部门和司法机构依法惩治暴力犯罪分子，坚决支持爱国爱港人士捍卫香港法治的行动，坚决维护国家主权安全和香港繁荣稳定。

我们相信解放军驻港部队将继续成为维护香港长期繁荣稳定的定海神针。

会后有记者问及：你能否介绍中国企业采购美国农产品的有关情况？

华春莹：商务部新闻发言人刚刚介绍了有关情况。7月19日以来，一些中国企业，包括国有企业和民营企业，就采购新的大豆、棉花、猪肉、高粱等农产品向美国供货商进行了询价，根据市场条件，已经有一批农产品采购成交。有关的企业已经申请排除对这部分自美进口的农产品加征的关税，国务院关税税则委员会正在进行评审工作，将按照程序办理。

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