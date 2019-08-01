原标题：日本广岛和平宣言将要求政府批准《禁止核武器条约》

中新网8月1日电 据日本共同社报道，日本广岛市市长松井一实1日公布了将在“核爆日”和平纪念仪式上宣读的和平宣言的主要内容。他提及2017年7月联合国通过的《禁止核武器条约》，透露“将要求中央政府切实理解，要求签署和批准该条约的核爆受害者的心情”。

松井在2017年和2018年的和平宣言中未要求中央政府批准条约，而核爆炸受害者团体等强烈要求写入2019年的宣言。鉴于该要求，松井强调“作为具体内容，写入了‘签署’和‘批准’的措辞”，表态直接写明对中央政府的要求。长崎市也已经表示，拟在8月9日的和平宣言中要求政府赞同条约。

报报道，广岛市将首次在2019年的和平宣言中引用核爆受害者创作的短歌，写入当时18岁人士的经历以及当时15岁人士“相信人类阻止战争的能力”的信念，通过亲历者的语言传递核爆炸受害的实际情况。

此外，和平宣言还将引用以“印度独立之父”著称的甘地的名言，强调为实现和平世界怀有“宽容”之心的必要性。

1945年8月，美国飞行员向日本广岛和长崎市投放了原子弹。核爆炸及其后果造成14万广岛居民死亡，而在长崎死亡人数则为7.4万。大多数遇难者为平民。广岛和长崎核爆炸是人类历史上唯一一次武力使用核武器的事件。

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