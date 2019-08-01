原标题：也门亚丁警察局遇袭至少24人死伤

新华社科威特城8月1日电（记者王薇 聂云鹏）亚丁消息：也门政府官员8月1日说，也门临时首都亚丁一个警察局当天遭遇汽车炸弹袭击，造成至少4名安全部队人员死亡，20人受伤。

据亚丁警察部门消息人士告诉新华社记者，当天早晨一辆载满炸药的汽车袭击了警察局正门，“事发时安全部队人员正集合准备前往市区各检查站执勤”。目击者说，爆炸导致警察局院内停放的警车被炸毁，事发地已经被封锁。

目前，尚无任何组织宣称制造了袭击事件。当地安全部队认为，此次袭击极有可能是极端组织“伊斯兰国”或“基地”组织阿拉伯半岛分支所为。

近年来，也门内战导致国内局势混乱，“基地”组织阿拉伯半岛分支和极端组织“伊斯兰国”在也门活动频繁，多次实施恐怖袭击。

(责编：冯粒、袁勃)