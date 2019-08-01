王毅会见越南副总理兼外长范平明 

人民网曼谷8月1日电（记者孙广勇 林芮 赵益普）国务委员兼外交部长王毅1日在泰国曼谷会见越南副总理兼外长范平明。

王毅表示，中越是友好邻邦，都是社会主义国家。中越两党两国领导人迄今就维护双方的共同战略利益达成一系列重要共识。当前形势下，双方应共同努力，在各个层面加强沟通协调，尤其要认真贯彻落实两党两国领导人共识，妥善管控好海上形势，通过双边对话协商妥善处理分歧，避免让海上问题干扰双边关系发展的大局。

范平明表示，越中是同志加兄弟的社会主义国家。今年以来，越中关系在各领域积极发展，两党两国高层保持频繁互访，双方致力于深化越中全面战略合作伙伴关系。越方愿同中方认真落实两国领导人就海上问题达成的共识，推动两国关系健康发展。

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