内塔尼亚胡与库什纳讨论“世纪协议”经济方案

新华社耶路撒冷7月31日电（记者陈文仙 吕迎旭）以色列总理办公室7月31日说，以总理内塔尼亚胡当晚在位于耶路撒冷的总理办公室会见了到访的美国总统高级顾问库什纳。

一名以色列政府官员告诉新华社记者，内塔尼亚胡与库什纳一行主要就美国6月底在巴林经济研讨会上推出的“世纪协议”经济方案进行了探讨。

据以总理办公室发表的声明，美国总统国际谈判特别代表贾森·格林布拉特、美国伊朗问题特别代表布赖恩·胡克等人也参加了当晚的会见。

抵达以色列前，库什纳对约旦进行了访问。媒体报道说，库什纳此次中东之行主要是讨论实施“世纪协议”经济方案。

以色列媒体援引白宫高级官员的话说，结束此次中东之行后，库什纳一行将向美国总统特朗普、副总统彭斯、国务卿蓬佩奥和国家安全委员会汇报此行成果，并“讨论为扩大巴林经济研讨会成果下一步将要采取的诸多步骤”。

以色列《新消息报》报道说，特朗普计划在以色列大选前与阿拉伯国家领导人在戴维营举行峰会，讨论“世纪协议”。但随后白宫一位高级官员说，目前尚无举行峰会的计划。

6月25日至26日，美国和巴林在麦纳麦合办题为“和平促繁荣”的经济研讨会，库什纳推介了“世纪协议”经济方案，主要涉及在巴勒斯坦投资、兴建基础设施、解决就业问题等。巴勒斯坦方面认为该方案有损巴勒斯坦人民的权利，反对这一研讨会并拒绝参加。

特朗普上任后，开始酝酿所谓“世纪协议”，希望以此推动巴以双方实现最终和平。“世纪协议”的政治方案尚未公布。巴勒斯坦方面多次表示解决巴勒斯坦问题，政治方案必须先于任何经济方案。

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