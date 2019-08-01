韩国出口额连续八个月下降

新华社首尔8月1日电（记者何媛）韩国政府8月1日公布的数据显示，韩国7月出口额为461.4亿美元，同比下滑11.0%，表明自去年12月以来韩国月度出口同比“八连降”。

韩国产业通商资源部当天发布的数据显示，韩国7月进口额为437亿美元，同比减少2.7%；韩国当月实现贸易顺差24.4亿美元，连续90个月保持顺差。

出口品类中，受市场价格下滑等因素拖累，主力产品之一半导体出口额同比锐减28.1%。此外，石化产品和石油制品下降幅度也超过一成。与之相反，汽车出口额实现21.6%的大幅增长，生物保健产品、农副产品等品类保持了良好增长势头。

韩国产业通商资源部认为，出口下降主要因为受到国际贸易和世界经济大环境因素影响。

自7月初以来，日本与韩国之间的贸易摩擦不断发酵，日本对部分出口韩国的半导体产业原材料实施管制。韩国产业通商资源部表示，日方管制措施对7月韩国出口影响尚属有限，但持续争端会给韩国经济蒙上阴影。

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