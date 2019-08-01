新华社华盛顿7月31日电 财经观察：十年来首度降息 美联储面临多重挑战

新华社记者杨承霖

美国联邦储备委员会7月31日宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点，并宣布提前结束资产负债表缩减计划。这是2008年12月以来美联储首次降息。

降息声明震荡市场

美联储主席鲍威尔当天在新闻发布会上表示，此次降息是为了防范全球经济放缓和经贸政策不确定性给美国经济带来的下行风险，抵消这些因素对经济产生的影响，并加快推动美国通胀率回归美联储设定的对称性2%目标。

作为与“量化宽松”相反的政策措施，缩表自2017年10月启动至今一直发挥着“量化紧缩”的作用。美联储当天宣布，将于8月1日结束缩表计划，比先前计划的提前两个月。这意味着美联储收紧流动性的力度有所放松。

尽管同时释放了降息和提前结束缩表两项利好资本市场的信息，鲍威尔仍强调，此次降息并不代表长期降息周期的开端。这一言论令期待开启降息周期的美国资本市场出现剧烈震荡。

纽约股市三大股指31日随后迅速下跌，道指短时间内跌破27000关口，下跌幅度一度超过400点，至收盘时较上一交易日下跌1.23%；标普指数跌1.09%并失守3000关口；纳斯达克指数下跌1.19%。

内外挑战促成降息

鲍威尔当天强调，全球经济放缓、经贸政策不确定性和低通胀，促使美联储调整了利率政策，美联储决策层今年以来也经历了从预期加息，到保持“耐心”，再到降息的转变。

美联储前主席耶伦日前警告，全球经济已经走弱，由于经贸摩擦带来不确定性，美国经济受到影响。

摩根士丹利首席经济学家切坦·阿希亚说，美国企业界会根据全球事态来决定其资本支出，当前全球制造业PMI和贸易总量都处在近年来低点。

此外，美国近期部分经济数据疲软也是促使美联储政策转向的重要原因。尽管消费仍是拉动美国经济的主引擎，但制造业产出已连续两个季度下降，二季度企业固定投资也出现下滑。

高盛首席经济学家哈丘斯表示，美国发出的各种关税声明，导致商业情绪恶化，制造业和就业数据等露出疲软迹象。这些是引发美联储此次降息的初始原因。

阿希亚指出，美国消费依旧强劲，但资本支出和企业盈利能力这两项先行指标已经恶化，预示经济可能出现拐点。

多重挑战有增无减

尽管美联储此次降息顺应了市场预期，部分投资者仍期待美联储开启降息周期，并抱怨美联储和鲍威尔未能传达清晰信息。白宫也继续批评美联储，让美联储和鲍威尔进一步决策时面临更大压力。

阿希亚表示，若美联储希望“先发制人”地应对经济放缓，就应该降息50个基点。哈丘斯也认为，再降息25个基点更为合适。

除期望更大降息幅度，市场人士还认为，美联储需传递更加清晰透明的政策信息。美银美林短期利率策略主管马克·卡巴纳认为，美联储传递了一个“非常令人困惑和混乱的信息”，鲍威尔没有就美联储近期政策路径给出明确方向，而这是市场反应消极的原因。

麦卡锡也认为，市场价格反应说明市场并不满足此次降息，美联储的立场没有阐述到位，政策声明模棱两可，鲍威尔也没有做任何澄清。

当天美国总统特朗普也在社交媒体上批评美联储降息力度不够。他表示，市场期待美联储此次降息能开启“长期而激进”的降息周期，但鲍威尔一如既往“让我们失望”。

除外界压力外，当前复杂的国内外经济形势也给美联储决策制造了更多困难。由于对外经贸争端悬而未解，经济放缓忧虑渐增，美国各界对美联储政策的“风吹草动”变得异常敏感。美联储在引导市场预期上，面临较大挑战。美银美林固定收益策略师马修·狄佐克认为，美联储须小心翼翼地对市场进行“微观管理”。

工银国际首席经济学家程实指出，鉴于美联储降息行动和政策立场，与市场预期存在明显差距。这种“预期差”今后或将迎来新一轮扩张，预计将对资产价格产生新的短期扰动。

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