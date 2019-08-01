新华社法兰克福7月31日电 财经观察：贸易局势紧张制造业萎缩拖累欧元区经济

新华社记者沈忠浩

欧盟统计局7月31日发布的数据显示，今年第二季度欧元区19国国内生产总值（GDP）环比增长0.2%，同比增长1.1%。分析人士认为，当前国际贸易紧张局势导致外需不振、制造业萎缩，欧元区经济前景黯淡。

欧洲央行行长德拉吉近日表示，持续疲弱的国际贸易以及全球范围内各种不确定性令欧元区制造业承压，制造业前景正变得“越来越差”。德国、意大利等制造大国受到的影响尤为显著。

英国市场调查机构IHS马基特公司首席商业经济学家克里斯·威廉姆森认为，英国“脱欧”、国际贸易摩擦加剧以及汽车业表现恶化，使得欧元区制造业陷入更深度萎缩。

威廉姆森说，其中，德国受打击尤为严重，制造业订单大幅下滑，预计第三季度经济可能出现负增长。法国经济虽韧性略强，但第三季度增速也很可能放缓。

欧洲央行曾在6月份上调今年欧元区经济增长预期至1.2%，并预期下半年增速有所反弹。然而，德拉吉在新闻发布会上说，近期一系列数据表明欧元区增长前景日益恶化，下半年经济反弹的可能性降低。

德国伊弗经济研究所认为，今年秋季欧元区经济面临重大风险。一方面，英国“脱欧”将在10月31日迎来新的关键时刻；另一方面，美国可能决定对进口自欧盟的汽车及零部件加征关税，将对欧元区制造业带来重大负面影响。

此外，值得注意的是，近期美国和法国关于数字服务税的争端不断发酵，美国总统特朗普威胁采取报复措施，暗示拿法国葡萄酒“开刀”，美欧经贸关系再度紧张。

欧盟委员会认为，全球制造业周期尚未触底，贸易和投资前景继续受到保护主义和不确定性的影响。虽然就业市场仍是欧元区的“亮点”，但外需和制造业疲软可能蔓延至服务业并抑制就业增加，进而影响居民收入和私人消费。

有经济学家指出，如果欧洲消费者减少消费支出，欧洲企业则必须向海外出口更多产品，抑或削减投资。目前看，前者难以实现，后者可能影响内需。

鉴于欧元区增长前景恶化，核心通胀回升乏力，欧洲央行已释放明确的降息信号，并可能在今年秋天推出新的一揽子宽松措施。

德拉吉指出，在经济前景恶化的情况下，相比货币政策，财政政策的重要性更加突出。他呼吁各成员国在温和扩张的基础上，实施更积极的财政政策。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)