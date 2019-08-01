墨西哥将采取保护措施应对无监护人陪伴未成年移民

新华社墨西哥城7月31日电（记者吴昊）墨西哥外交部7月31日针对无监护人陪伴的未成年移民推出一系列保护措施，包括协助申请在墨西哥避难、遣送移民中心等。

墨西哥外交部在首都墨西哥城召开发布会宣布，针对无成年监护人陪伴的未成年移民，将采取包括帮助他们申请在墨西哥避难等一系列措施，墨西哥多个部门将参与其中。

墨西哥卫生部下属的全国家庭综合发展体系负责人加西亚介绍说，有关方案包括确定未成年移民身份、遣送至附近收容所等。在收容所内，专家将针对每名未成年移民的情况，提出申请避难、寻找临时接待家庭或遣送至移民中心等建议。希望这些措施能保护移民儿童群体及其权利，减少他们所受的身心伤害。

墨西哥外交部副部长玛尔塔·德尔加多说，墨政府将先在一些地点试用这些措施，然后尽快推广。

去年以来，越来越多中美洲未成年移民在无成年监护人陪伴情况下进入墨西哥境内，寻求抵达美国。据墨西哥国家移民局公布的数据，今年上半年，墨西哥共发现并送往移民部门8525名无监护人陪伴未成年移民，他们主要来自洪都拉斯、萨尔瓦多和危地马拉。

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