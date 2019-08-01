这些细节看上海磋商：积极的一步，相向而行、承前启后

这两天谈的究竟怎么样？

我们知道大家对每个细节变动都十分敏感，那就从细节入手。

承前启后，坦诚、高效并具有建设性，积极，相向而行，这几个关键词出现在了这一轮磋商后的媒体评价里，就连白宫的声明也使用了“建设性”。而中国外交部网站今日上午发布信息应询谈最新一轮中美经贸高级别磋商时也提到，本轮磋商坦诚、高效并具有建设性，作为一个新进程的开始，迈出了重要一步。

澎湃新闻注意到，新华社昨天在磋商一结束发出评论《上海再出发，始于诚践于行》，文章指出： 从5月磋商陷入僵局，到此番重新坐下来谈，并决定继续谈下去，此次在上海具有承前启后的意义。这无疑让外界相信：从上海再出发，尽管未来磋商之路曲折复杂，但双方只要坚持在平等和相互尊重基础上解决具体问题，更加务实理性，就能推动中美经贸磋商不断向前。

人民日报今天的钟声署名文章《让中美经贸合作正能量越来越多》也予以充分肯定，中美经贸磋商终于得以重启，双方对彼此在经贸领域共同关心的重大问题有了更深入认识。这次坦诚、高效、建设性的深入交流，进一步说明只要双方愿意相向而行、管控分歧，在平等和相互尊重基础上诚心诚意地谈，就能够为解决各自合理关切创造条件。

所以说，这一轮的磋商，看点就是落在“承前启后”这几个字上，《上海磋商 承前启后》这篇文章也分析得很清楚了。当然，除了这些字里行间的文字细节变化值得关注外，还有一个更重要的行动细节：中美经贸团队工作层8月将密集磋商，为9月牵头人见面做准备。也就是说这个月工作层面还要密集磋商。

都说这次在上海，场外比场内热闹，那就让我们再看看画面细节：

从和平饭店餐叙夜览浦江，到西郊宾馆正式磋商，不少网友看到了那面会谈的背景墙：

云来山更佳，云去山如画。山因云晦明，云共山高下。倚仗立云沙，回首见山家。

网友都说，这间会议室选得特别高明，相信大家各有各的解读，不过中美的关系不言而喻，大家都是紧密联系在一起的，中美两国“合则两利，斗则俱伤”，并不是一句空话。

上海两天，从美方入住的外滩茂悦酒店到西郊宾馆，车队需要穿过横贯上海东西的延安高架，在这一段高架道路上行驶，能看到诸多上海城市地标，颇为壮观，加上夜色下的浦江两岸，相信上海的高速发展都会让美方代表尽收眼底。

上海是世界观察中国经济的重要窗口之一，中国的市场、中国的机遇，在这里能够得到最为直观的体现。美方对中国市场的机遇，心知肚明。

上海西郊宾馆，7月31日，第十二轮中美经贸高级别磋商举行。视频来源：玉渊谭天微信公众号(00:39)

7月30日，刘鹤副总理与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦登上了和平饭店九楼的露台共览浦江。(01:00)

当前，中美重启经贸磋商，对双方来说都是积极的一步，更是承前启后的一步。正如经济日报《保持磋商积极势头，继续办好自己的事》所说的“磋商的积极势头应当继续保持下去，这不仅有利于中美两国，也有利于世界经济。”

总台国际锐评也发文指出——《用平等和相互尊重把对话势头保持下去》——回顾一年多来中美经贸磋商历程，从阿根廷到大阪，两国元首在关键时刻举行的两次会晤，及时为中美经贸摩擦升级踩下刹车；从北京到华盛顿再到上海，双方经贸团队展开多轮磋商，博弈之激烈、谈判之艰难，为世界经贸谈判史上所罕见。正因如此，中美双方历经波折重新回到谈判桌前，确实很不容易，要用实际行动不断前行。（澎湃新闻记者 方晓）

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