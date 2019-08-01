QS排名：北京和上海位列全球最佳留学城市40强

新华社伦敦7月31日电（记者张家伟）英国QS全球教育集团7月31日发布全球最佳留学城市排名，伦敦位列第一，北京和上海进入全球排名前40。

QS最佳留学城市排名包括全球120个城市，排名指标主要包括城市拥有大学的数量及其在世界大学中的排名情况，国际雇主在当地招聘的活跃程度，生活成本以及学生群体的多样性等。

今年位列前三的城市是伦敦、东京和墨尔本。北京和上海分别位列第32位和33位。南京也进入百强，位列第99位。

据英国QS全球教育集团介绍，北京的优势在于其拥有的高质量大学和活跃的就业市场。在城市的大学数量和质量、企业雇主在当地招聘的活跃度这两项指标排名中，北京都取得了全球第4的高分。

QS全球教育集团中国总监张巘说，中国对建设教育强国的高度重视和持续投入，带来大学在全球实力和影响的全面提升。这些快速崛起的中国大学所在城市正日益成为全球顶尖学子深造的新选择。

QS全球教育集团每年都发布多项与高等教育相关的排名，其中QS世界大学排名在全球教育界具有一定影响力。

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