普京要求俄军队参与西伯利亚和远东地区森林灭火

新华社莫斯科7月31日电 俄罗斯总统新闻局7月31日发布公告说，俄总统普京当天向国防部下达指示，要求军队参加西伯利亚和远东地区的森林灭火工作。

俄国防部说，国防部长绍伊古根据普京指示，下令成立克拉斯诺亚尔斯克边疆区森林灭火救援机队。俄空天军的10架伊尔－76运输机和10架运输直升机将飞往这一地区参与森林灭火。

俄紧急情况部说，两架别－200灭火飞机和一架米－8直升机已投入克拉斯诺亚尔斯克边疆区的森林灭火工作，570人正在当地参与灭火。紧急情况部第一副部长丘普里扬表示，将增派5架飞机和950人参与克拉斯诺亚尔斯克边疆区的森林灭火。

俄总理梅德韦杰夫7月31日飞赴克拉斯诺亚尔斯克市组织救灾。他说，将从政府储备基金中额外拨付资金加强西伯利亚森林灭火工作。他要求紧急情况部和国防部立即协调灭火工作，还要求地方领导人亲赴灾区监控灾情并及时向民众发布火情通报，“最主要的任务是防止火势向居民点蔓延”。

连日来，俄罗斯西伯利亚及远东地区发生多起森林火灾。据媒体报道，俄全境共有约300万公顷原始森林发生火灾，目前，伊尔库茨克州和克拉斯诺亚尔斯克边疆区全境、布里亚特共和国和萨哈共和国的部分地区因火灾宣布进入紧急状态。

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