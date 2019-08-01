新华社纽约7月31日电 新闻分析：美联储宣布降息 美股缘何不涨反跌

新华社记者罗婧婧 王文

美国联邦储备委员会7月31日宣布将联邦基金利率目标区间下调25个基点到2%至2.25%的水平。这是自2008年12月以来美联储首次降息，符合市场预期。然而美联储主席鲍威尔在货币政策例会后的新闻发布会上暗示年内未必再度降息，部分投资者感到失望，纽约股市三大股指31日不涨反跌。

美联储当天结束货币政策例会后发表声明说，考虑到全球形势对美国经济前景的影响和温和的通胀压力，美联储决定降息，但美国经济前景面临的不确定性仍然存在。

然而，与市场预期不同的是，鲍威尔表示，美联储的降息决定属于加息周期中的政策调整，并不代表一长串降息的开始。分析人士认为，这暗示美联储在今年内可能不会继续降息。由于有投资者此前已将美联储在年内数次降息纳入投资考量，因此鲍威尔的表态使他们感到失望，当天美股承压下行。

鲍威尔表示，美联储此次降息是为防范全球经济增长放缓和贸易政策不确定性带来的下行风险，帮助抵消这些因素对美国经济的不利影响，并推动美国通胀更快回到2%的目标。

美国亿创理财公司投资策略副总裁迈克·洛文加特认为，声明中没有提到美国经济增长放缓，也没有对进一步降息的暗示。历史上，货币政策转向宽松的主要诱因来源于经济衰退风险，但当下美联储只提到了通胀和全球经济。

经济咨询机构凯投宏观当天发布的一份报告显示，美联储不会在9月的货币政策例会上再次降息，因为美联储本次例会对美国经济状况的评估与6月份发布的报告几乎完全相同，即美国经济保持温和扩张，就业市场增长强劲。没有迹象表明美联储官员比以前更担心经济前景。

报告还指出，并非所有参与投票的美联储官员都赞同降息。堪萨斯城联邦储备银行行长埃丝特·乔治和波士顿联邦储备银行行长埃里克·罗森格伦均倾向于维持利率不变。报告认为，可能没有投票权的美联储官员也对降息决定持保留意见。

瑞银集团财富管理全球首席投资官马克·黑费尔认为，鉴于当前美国经济表现出的韧性和通胀将触底反弹的迹象，市场对美联储在2020年底前降息2次到3次，每次降息25个基点的预期过于激进。

截至31日收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌1.23%，收于26864.27点；标准普尔500种股票指数下跌1.09%，收于2980.38点；纳斯达克综合指数下跌1.19%，收于8175.42点。

(责编：黄晓蔓(实习生)、贾文婷)