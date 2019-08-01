王毅回应对COC磋商的四个疑问

人民网曼谷8月1日电（记者孙广勇 赵益普 ）国务委员兼外交部长王毅7月31日在泰国曼谷出席中国-东盟外长会后会见中外媒体。

在回答记者有关南海问题的提问时，王毅表示，现在各方都在关注正在磋商中的“南海行为准则”（COC），一些域外国家还存有若干疑问，我愿表明中方的立场。

首先，中国和东盟国家能不能达成COC？我的回答是毫无疑问。目前COC单一磋商文本草案第一轮审读已经提前完成，这一事实就充分表明，中国和东盟国家完全有能力、有智慧也有意愿就文本内容尽快达成一致，制订出一份多方共同遵守的地区规则。

第二，中国对COC磋商的态度是不是积极？我要告诉大家的是，中国从一开始就持积极的态度，可以说始终是磋商进程的主要推进者。我们最近还提出争取3年内完成磋商的目标，充分展示了中方的积极姿态。我们相信，只要中国和东盟国家齐心协力、彼此信任、相向而行，磋商就一定能够如期完成，而且还可能提前完成。

第三，COC有没有实际效力？这也毫无疑问。COC是《南海各方行为宣言》（DOC）的增强版，也是升级版。DOC已经为维护南海和平稳定发挥了应有作用，我们既然同意制订COC，当然应有新的发展。相信未来达成的COC一定是一份更具效力、更符合地区实际需要、有更多实质内涵的高质量的地区规则。

第四，COC会不会损害域外国家利益？我可以明确告诉大家，COC的磋商和实施会让南海局势更加稳定，沿岸国之间的分歧得到更有效管控并促进各方开展更深入的合作。与此同时，各国在本地区正常的航行和飞越自由会得到进一步保障，域外国家的正当合法权益也会受到更有力维护。当然，我们也希望域外国家能够切实理解、尊重和支持COC的磋商和实施，为地区稳定发挥建设性作用，而不是相反。

王毅表示，南海和平稳定符合各方共同利益。近年来，在中国和东盟国家共同努力下，南海局势得到明显改善，航行和飞越自由不存在任何问题。中方始终严格遵循《南海各方行为宣言》，为维护南海和平稳定作出了积极贡献。希望某些域外国家不要刻意炒作个别具体问题，更不应借此挑拨中国和东盟国家的关系。

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