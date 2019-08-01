从和平饭店到西郊宾馆，第十二轮中美经贸高级别磋商在上海谈了两天。

7月31日傍晚，国社发出磋商结束的消息。

第十二轮中美经贸高级别磋商在上海举行

新华社上海7月31日电 7月30至31日，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦在上海举行第十二轮中美经贸高级别磋商。双方按照两国元首大阪会晤重要共识要求，就经贸领域共同关心的重大问题进行了坦诚、高效、建设性的深入交流。双方还讨论了中方根据国内需要增加自美农产品采购以及美方将为采购创造良好条件。

商务部部长钟山，中国人民银行行长易纲，国家发展改革委副主任宁吉喆，中央财办副主任、财政部副部长廖岷，外交部副部长郑泽光，工业和信息化部副部长王志军，中央农办副主任、农业农村部副部长韩俊，商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文参加磋商。

双方将于9月在美举行下一轮经贸高级别磋商。

伏天里的上海，闷热异常。

不过再热，也热不过外界对磋商的关注。

结合这篇消息稿，谈谈对这轮磋商的理解。

整体来看，这轮磋商日程安排与前几轮相比并无明显变化。

陶然笔记注意到，这一轮磋商有个特点，那就是“场外比场内热闹”。

一会儿有人传磋商取消，一会儿有人说提前结束了。

到最后发现不是大惊小怪，就是虚惊一场。

其实，一直关注中美磋商熟悉情况的朋友应该能看出来：从宣布日程，到磋商举行，再到会后发布，第十二轮磋商的日程和安排与第六轮、第八轮乃至第十轮磋商并没有太大差别。

磋商结束时间提前或延缓一点，在前几轮也不少见。

或许，是两个多月未见面，中美重新坐到谈判桌前，大家对每个细节变动都十分敏感。

从作用讲，这次磋商“承前启后”。

之前文章里提到过，从剑拔弩张到重回谈判桌，人是坐下了，但中美间的分歧并未消除，更何况还有人不时玩点极限施压的老把戏，因此磋商气氛未见得就能一下子扭转过来。

实际上，外界对本轮磋商的心理预期并不高，无论是外界舆论的分析，还是后台朋友们的留言，基本上也都提到了这层意思。

以此来看，先坐下来谈，再确定下步安排——能做到这两点，这轮磋商目的就达到了。

这也是比较务实的做法。

这一轮的磋商，看点是落在“承前启后”这几个字上。

那么实际结果如何呢？中方消息稿里说得很明白。

“双方按照两国元首大阪会晤重要共识要求，就经贸领域共同关心的重大问题进行了坦诚、高效、建设性的深入交流。”

“双方将于9月在美举行下一轮经贸高级别磋商。”

从美方发布的新闻稿看，有关表述也与中方新闻稿有所呼应。

2019年7月30日至31日，由美国贸易代表莱特希泽和财政部长姆努钦率领的美国贸易谈判团队赴中国上海讨论美中贸易关系。国务院副总理刘鹤率领中方谈判团队，包括商务部部长钟山和其他官员。双方讨论了强制技术转让、知识产权、服务、非关税壁垒和农业等议题。中方确认了增加采购美国农产品的承诺。会谈是建设性的，我们预计就可执行贸易协议的谈判将于9月初在华盛顿继续。

如果当前这种势头得以保持，那么接下来的一个多月的时间，双方的沟通将会继续。据报道，8月份双方经贸团队工作层面将展开密集磋商，为9月份牵头人见面做准备。

上海磋商，承前启后。

现场而言，磋商的气氛比较积极。

气氛如何判断，有两个角度。

一个是现场与会人士的态度。

从网上传出的视频看，一向以严肃面目示人的莱特希泽，神态比较轻松。双方会前的话题也比较轻松。

“在正式会谈前，莱特希泽和姆努钦主动表示上海的景色优美，黄浦江面船只来往频繁，令人印象深刻——据凤凰卫视”

陶然笔记看到的两张图也表明，无论是双方牵头人还是与会的两边团队成员，在合影前后的表情，也都显得比较轻松：

三位牵头人在合影后交流。

双方磋商团队在合影后交流。

当然，仅看图片说服力不够，还得看看消息稿里的内容。

比如，消息稿里提到这么一句。

“双方还讨论了中方根据国内需要增加自美农产品采购以及美方将为采购创造良好条件。”

关于农产品采购及其起到的作用，我们之前说过多次。

在消息稿里明确提出双方讨论了这个问题，可以视为积极信号。

不过，耐人寻味的是后半句。

美方将为采购创造良好条件

什么是“良好条件”？

美方会创造什么样的“良好条件”？

接下来的这段日子里，不妨好好看看。（令狐猫/微信公众号“陶然笔记”）

(责编：刘叶婷、刘洁妍)