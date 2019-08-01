英政府将新增21亿英镑为“无协议脱欧”做准备

新华社伦敦7月31日电（记者杨海若）新上任的英国财政大臣赛义德·贾维德7月31日宣布，政府将新增21亿英镑为“无协议脱欧”做准备。

根据英国财政部发布的文件，英国政府新增的款项将为边境、海关和药品供应等关键领域做好“无协议脱欧”准备。

贾维德说：“如果没有好的协议，我们将不得不面临‘无协议脱欧’。新增21亿英镑将为10月31日的‘脱欧’做好准备，无论到时是否有协议。”

加上此前为应对“脱欧”各种可能性筹措的42亿英镑，英国财政部已准备了共计63亿英镑。

新任英国首相鲍里斯·约翰逊强调，英国一定会在今年10月31日期限前完成“脱欧”，相信英国能与欧盟达成一份新的、更好的“脱欧”协议，但英国也会为“无协议脱欧”做好准备。

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