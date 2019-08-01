林松添大使：美国搞选择性、政治化人权不得人心 

人民网约翰内斯堡7月31日电 （王磊）据中国驻南非大使馆消息，7月30日，南非最具影响力的《星报》、《比陀新闻报》、《商报》等主流报纸同时刊发中国驻南非大使林松添署名文章《美国搞选择性、政治化人权不得人心》。全文如下：

近来，以美国国务卿蓬佩奥为代表的某些政客罔顾事实，污称“中国侵犯人权的做法无人能及，中国是20世纪30年代以来人权状况最糟糕的国家之一”,无端指责和攻击中国宗教和新疆政策。这完全是“睁着眼睛说瞎话”，把人权政治化。

中方认为，保障人民的生存权和发展权，确保所有人民的就业、温饱、居住、医疗和教育五大基本权利是最重要的人权，也是各国政府义不容辞的责任和义务。

世界上凡没有政治偏见的人都知道，中国过去40年创造了人类发展奇迹，让近8亿中国人民摆脱了贫困，4亿多中国人民成为中等收入人群，每年为世界经济增长贡献率达30%，超过美国、欧洲等所有发达国家总和。

中国为世界人权发展事业树立了新典范。中国没有战乱恐惧、没有流离失所、没有饥饿，相反，到2020年底拥有14亿人口的中国将没有绝对贫困。这是美国永远做不到的！

美国指责中国政府在新疆开展职业技能培训是“宗教迫害”和“再教育营”，显然是别有用心。新疆创办职业技能培训学校，免费为当地青年人提供培训，为其就业或经商谋生创造条件。这是中国政府去极端化和消除恐怖主义滋生的重要创新。

这两年，新疆地区未再发生暴力恐怖案件，刑事和治安案件大幅下降，经济因此实现了7%以上增长，每年接待境内外游客突破1亿人次。事实证明，中国走预防为主、标本兼治的反恐新路，不走西方“以暴制暴”的老路，保护了最广大人民的基本人权。

中国新疆维吾尔自治区就有2.44万座清真寺，超过美国（约2000座）、英国（1750座）、法国（2500座）、德国（3000座）总和的两倍。事实胜于雄辩，中国穆斯林拥有充分的宗教自由。根据盖洛普和皮尤中心民调数据显示，75%的美国穆斯林认为，美国社会对穆斯林有严重歧视。

如今，佛教、伊斯兰教、基督教等世界主要宗教，在中国都有成百上千万的信徒，“有神论”者与“无神论”者在中国和谐共处，共同致力于实现中华民族伟大复兴。

实现共同富裕、确保所有人的自由和安全，是中国政府和人民的共同追求，是社会主义的本质特征，也是中国人权事业的必然结果。这一点，美国永远也做不到！

美国国务卿污称中国没有人权与宗教自由显然与事实不符，是对中国的无知和政治偏见。在当今信息化时代，作为级别最高的外交官，美国国务卿在开口指责别国之前，最好先了解实情，至少还应讲事实、顾诚信。

美国关心的所谓中国人权，只是极少数在中国违反法律，破坏公共秩序，威胁14亿中国人民集体安全的违法犯罪分子或疑犯，而非全体或绝大多数中国人民的人权。

美国人只要放下手电筒，拿起镜子照自己，就会羞于开口谈人权。美国人选择性忘了本国的人权状况；忘了自己以拥有“大规模杀伤性武器”、“人道主义危机”等为借口，对伊拉克、阿富汗、利比亚、叙利亚等国家实施武力干预，任意践踏人权，造成大量无辜百姓、特别是妇女儿童伤亡的人权灾难；忘了自己已无故退出了人权理事会，沦为当今国际社会的人权笑柄，根本就没有资格谈人权。

据美国人口普查数据显示，2017年美国有约4200万贫困人口，是贫富分化最严重的西方国家。另据报道，过去30多年，美国的中产阶级人口已从51%下降为不足49%，蓝领阶层收入没有明显改善。非洲裔家庭财富是白人的十分之一。非洲裔的失业率是白人的2倍，贫困率是白人的2.5倍。

美国对联合国人权规则合则用、不合则弃，奉行典型的选择性人权。美国悍然退出了联合国人权理事会，迄今拒不批准《经济、社会及文化权利国际公约》、《儿童权利公约》、《残疾人权利公约》等联合国人权公约。

美国关心的所谓非洲人权，一直停留在嘴上不见落地。光喊人权口号解决不了非洲人民的基本生活需求。发展才是改善非洲人权的根本路径。作为世界唯一超级大国，2014年以来，美国对非洲投资、贸易、援助均大幅减少。刚刚出台的美国对非新战略，针对的是中国和俄罗斯在非洲日益增长的影响力，而不是非洲的贫困与发展问题。

据统计，目前，非洲基础设施项目四分之一由中国融资建设，美国仅占1.7%。中国对非投资累计逾1100亿美元，已提供投融资支持非洲建设了10000多公里公路、6000多公里铁路、80多个发电厂、200多所学校，有力促进了非洲工业化和城镇化进程，助力非洲实现自主可持续发展。

大国要有大国的样子。零和博弈的冷战思维和所谓的“美国优越论”已经过时。以人权为幌子行干涉别国内政之实，把人权政治化，搞虚伪的双重标准和选择性人权，是人权领域的霸权主义，显然不得人心，必将遭到一切主张正义的国家和人民的坚决反对。

人权没有最好，只有更好。中国愿秉持公平、正义、民主、自由和法治的人类共同价值，在相互尊重、平等相待基础上，同世界各国加强对话交流，相互借鉴，促进世界共同发展和人的全面发展，推动建设更加公正、合理、包容的全球人权治理体系，携手构建人类命运共同体。

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