只有在追求本国利益时兼顾别国利益，在寻求自身发展时兼顾别国发展，才能实现共同繁荣

同在世界经济这艘大船上，各国理应树牢利益共同体、责任共同体和命运共同体意识，以诚信增进互信，以共识消除分歧，以合作促进共赢

遇到困难、面对挑战时，是同舟共济、合作共赢，还是以邻为壑、孤立封闭，考验着世界各国的智慧与担当，也决定着世界经济高质量发展的成色与前景。

“坚持伙伴精神，妥善处理分歧。”在二十国集团领导人大阪峰会上，习近平主席明确提出了“弘扬伙伴精神，本着相互尊重、相互信任态度，平等协商、求同存异、管控分歧、扩大共识”的主张。习近平主席的重要讲话，对大国之间妥善处理分歧、合力打造高质量世界经济，具有重要现实意义和深远历史意义。

新世纪以来世界经济的发展历程，再次凸显了坚持伙伴精神、妥善处理分歧的重要意义。在国际金融危机紧要关头，汇聚主要发达经济体和新兴市场经济体的二十国集团临危受命，把正在滑向悬崖的世界经济拉回到稳定和复苏轨道。如今，同舟共济、合作共赢的伙伴精神，已成为二十国集团最宝贵的财富,也是各国共同应对全球性挑战、合力打造高质量世界经济的必然选择。

相互尊重、相互信任是各国的相处之道。在休戚与共的地球村，国家不论大小、强弱、贫富，都应平等相待。尊重别人就是尊重自己，信任他人才能赢得信任。在经济全球化深入发展的今天，弱肉强食、赢者通吃是一条越走越窄的死胡同，个别国家唯我独尊、恃强凌弱，不仅无法摆脱自身危机和衰退，反而会挤压世界经济的共同空间。只有在追求本国利益时兼顾别国利益，在寻求自身发展时兼顾别国发展，才能实现共同繁荣。

妥善处理分歧，就要坚持平等协商、求同存异、管控分歧、扩大共识，找到兼顾各方利益的“最大公约数”。“世界是多样的，没有分歧就没有世界。”各国在一些问题上存在利益差异和观点分歧很正常，关键是不能把分歧当成对抗的理由。大家的事大家商量着办。各国国情不同、面临的现实挑战不同，但推动经济增长的愿望相同，应对危机挑战的利益相同，实现共同发展的憧憬相同。坚持伙伴精神,妥善处理分歧，就没有过不去的坎，就会找到共赢的解决方案。反之，依仗胳膊粗、气力大就想说了算，注定不得人心、四处碰壁，不仅损害自身利益，也将阻碍世界经济高质量发展。

作为负责任大国，中国身体力行弘扬伙伴精神，致力于同世界各国合作共赢，推动构建人类命运共同体。从提出共建“一带一路”倡议，让更多国家和地区融入经济全球化，到提出共商共建共享的全球治理观，推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，中国以实际行动促进世界的和平、稳定与发展，赢得国际社会的广泛尊重和赞誉。

“无论前途是晴是雨，携手合作、互利共赢是唯一正确选择。”同在世界经济这艘大船上，各国理应树牢利益共同体、责任共同体和命运共同体意识，以诚信增进互信，以共识消除分歧，以合作促进共赢，用伙伴精神为世界经济高质量发展注入强劲动力。

《 人民日报 》（ 2019年08月01日 05 版）

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)