王毅同泰国外长敦举行会谈

人民网曼谷7月31日电（记者孙广勇 赵益普 ）国务委员兼外交部长王毅31日在泰国曼谷同泰国外长敦举行会谈并共同会见记者。

王毅表示，中方珍视中泰传统友谊，高度重视对泰关系，期待同泰新一届政府加强合作，推动中泰全面战略合作伙伴关系在新时期取得更大发展。中泰要当好“一家亲”特殊友好关系的传承者。中方欢迎国王陛下对中国进行国事访问，欢迎王室成员、新一届政府和议会领导人访华，共话友谊，共谋合作，共享发展。中泰要当好高质量共建“一带一路”的引领者。要把握好这一两国关系提质升级的重大机遇，扎实推进中泰铁路建设，拓展数字经济、5G通信技术等创新领域合作，积极推动泰“东部经济走廊”高铁、智慧城市等三方合作，在中国和其他东盟国家合作中发挥示范作用。中泰要当好东亚区域合作走深走实的开拓者。泰国是今年东盟轮值主席国，中方将全力支持泰方履行好主席国职责，密切协调配合，凝聚共识、提振信心，推动中国－东盟关系取得更大发展。

敦表示，泰方高度重视对华关系。泰国新一届政府将在对华关系上保持连续性，同中方密切高层往来，推进共建“一带一路”，拓展互联互通，扩大经贸合作。今天举行的东盟－中国外长会顺利圆满，成果丰硕，各方都很满意。作为东盟轮值主席国，泰方将为深化东盟－中国合作、推动双方战略伙伴关系发展作出积极贡献。

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