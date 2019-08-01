尼泊尔驻华大使：祝愿中国实现两个“一百年”奋斗目标

1955年8月1日，中国和尼泊尔正式建立外交关系。64年来，中尼两国的友谊辅车相倚，互为莫逆。

尼泊尔驻华大使利拉·马尼·鲍德尔日前在接受人民网独家专访时高度评价中国经济发展对尼泊尔产生的积极影响。“中国经济的持续发展不仅给尼泊尔的经济社会发展、人民生活改善带来了深远影响，也对许多国家的发展产生了积极效应。”鲍德尔如是说。

尼泊尔视“一带一路”为重要机遇

中尼两国于2017年5月签署了“一带一路”合作备忘录。今年4月，国家主席习近平与尼泊尔总统班达里在北京会谈时，对于尼泊尔积极参与共建“一带一路”表示赞赏，并表示要推动中尼友好合作关系不断迈上新台阶。

“一带一路”是中国向国际社会提供的最重要的公共产品之一，它为参与国之间的互利合作提供了机遇。” 鲍德尔强调，尼泊尔视“一带一路”为重要机遇，期待与中国加强“一带一路”框架下的友好合作，“这也是我们自身发展的需要”。

鲍德尔表示，希望学习借鉴中国的发展经验。他赞赏中国致力于实现互利双赢的合作目标，中国企业对尼投资，给尼泊尔带来专业知识、技能，不仅中国企业自身获益，而且推动了尼泊尔经济发展和民生改善。

中国的发展给全球带来积极影响

今年是新中国成立70周年。鲍德尔表示，过去70年中国在众多领域取得的成就前所未有，在扶贫、基建以及农业发展等方面的表现尤其令人印象深刻。

鲍德尔高度赞赏了中国扶贫工作取得的成就。“中国的扶贫工作不仅对中国意义重大，对全球减贫也有举足轻重的影响。这是一项伟大的成就。中国不仅使7亿多人摆脱了贫困，也极大改善了14亿人的生活条件。”

鲍德尔说：“中国对全球经济增长做出了巨大贡献。中国一直在推动基础设施建设，特别是交通运输，其速度之快，规模之大，史无前例。这不仅促进了中国的发展，也对全球经济带来积极影响。”

鲍德尔提到中国在农业发展方面取得的巨大进步，表示中国持续提高的农业生产力保障了全球粮食安全。

此外，鲍德尔强调了中国在信息技术方面取得的重大进步。“中国在移动支付、信息技术，特别是数字技术方面取得了令人瞩目的成就，这给人民的生活带来了极大便利。科技的发展不仅对中国意义重大，对世界同样产生了深远的影响。”

推荐尼泊尔地毯、农产品、茶叶以及草药

中国领导人多次强调，中国开放的大门不会关闭，只会越开越大。今年以来，包括出台外商投资法，缩减全国和自贸试验区外商投资准入负面清单、进一步扩大开放领域等开放举措，均对吸引外资起到积极作用。

中国商务部7月发布的最新数据显示，今年上半年，中国新设立外商投资企业超2万家，实际使用外资4783.3亿元人民币，同比增长7.2%。

鲍德尔认为中国的系列举措改善了中国的投资环境，同时也有利于全球经济发展。“《外商投资法》将为中国吸引更多外资创造有利环境，使中国经济持续增长，随之也会给包括尼泊尔在内的众多国家带来积极影响。”

鲍德尔表达了对第二届中国国际进口博览会的期待，认为将进博会的平台价值发挥到最大化具有深远意义。“尼泊尔将会提升高质量产品的标准，完善供应链，以更好的参与第二届进博会。”鲍德尔说：“尼泊尔的地毯、农产品、茶叶以及草药产品等值得推荐。”

在中华人民共和国成立70周年国庆来临之际，鲍德尔大使向中国人民和中国政府表达了他的良好祝愿。“我由衷地祝贺中国人民、政府和中国共产党过去70年里在社会经济发展中取得的重大进步。我祝愿中国顺利实现两个‘一百年’奋斗目标。”（付亚宁 刘宁）

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