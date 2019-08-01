伊朗与阿联酋重启海上安全对话 缓解海湾紧张局势

伊朗媒体30日报道，伊朗与阿拉伯联合酋长国将重新启动中断6年的海上安全对话，以缓解持续紧张的海湾局势。

半官方的伊朗学生通讯社报道，阿联酋海岸警卫队派出一个7人代表团，赴伊朗首都德黑兰参加会谈。报道没有提及消息来源，只是说双方将就领海边界、非法入境等海上安全议题交换意见。

阿联酋方面没有回应上述报道。

路透社报道，阿联酋作为伊朗在中东地区的主要对手，这次寻求与伊朗合作，主要是希望平息剑拔弩张的海湾局势、维护阿联酋安全的商业中心形象。阿联酋和另一个地区大国沙特阿拉伯表示，不希望地区爆发战争。

海湾地区最近两个月发生多起油轮和商船遇袭、遭拦截或被扣事件，事发地点包括阿联酋附近海域。美国指认伊朗是黑手，伊朗坚决否认，指认美国做局陷害。

美国今年5月停止多个伊朗原油进口方的制裁豁免，意图全面封堵伊朗原油出口，切断伊朗政府财政来源。两国紧张关系随即升级。美国向中东派出航母打击群、轰炸机特遣队、两栖舰群和“爱国者”防空导弹系统，一个月内先后两次宣布向中东增兵。

伊朗与英国也闹起争端。英方本月4日在直布罗陀附近水域扣押一艘装载伊朗原油的油轮，指认它向叙利亚运送原油，违反欧洲联盟对叙利亚的制裁。伊朗方面19日在霍尔木兹海峡扣押悬挂英国旗的“史丹纳帝国”号油轮，指认它与伊朗渔船相撞并违反多项规定。英伊双方互相指认对方扣押油轮“非法”，要求对方释放油轮。（王宏彬）【新华社微特稿】

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