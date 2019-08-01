王毅会见英国外交大臣拉布

人民网曼谷7月31日电（记者孙广勇 赵益普 ）国务委员兼外交部长王毅31日在泰国曼谷会见英国首席大臣兼外交大臣拉布。

王毅表示，中英关系发展处于关键时期，两国都是联合国安理会常任理事国和具有世界影响的大国，继续推进中英关系“黄金时代”的建设符合双方共同利益。中英关系改善发展的势头来之不易，希望英方妥善处理有关敏感问题。双方要增进政治互信，促进务实合作，推动双边关系健康稳定发展。希望英方公平、公正、非歧视地对待中国企业。

拉布表示，当前，英中双方面临共同机遇和挑战，有必要加强战略合作，不断将两国关系提升到新水平。英方愿同中方密切高层交往，挖掘合作潜力，加强双、多边合作，共同应对全球性挑战。

双方并就伊朗核问题交换意见，同意应继续维护和执行伊朗核问题全面协议，各方应保持冷静克制，通过对话沟通推进当前伊核问题的僵局实现软着陆。

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