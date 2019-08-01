美国欲在澳大利亚新建军事设施 预算已经上报国会

澳大利亚外交部长玛丽斯·佩恩30日披露，美国打算在澳大利亚新建军事设施，相关预算已送交美国国会报批。
佩恩接受澳大利亚天空新闻台采访时披露了上述信息。
根据美澳2011年签订的军事合作协议，美国在澳大利亚北领地首府达尔文市轮换派驻2500名海军陆战队士兵，与澳军定期联合训练。
佩恩没有说美方打算在哪里新建何种军事设施。澳大利亚媒体7月早些时候报道，美方打算在达尔文附近新建一处港口设施。
美澳2011年签订协议前，媒体报道美国有意在澳大利亚设立一座军事基地。美澳双方随后予以否认。美军后来进驻澳军设在达尔文的一座基地。
美国驻澳大利亚大使馆没有回应佩恩30日的说法。澳大利亚国防部回应说，美国国会批准相关款项后，具体计划有望公布。
美澳近年加强军事合作，澳方同意美国海军陆战队进驻靠近东南亚的北领地。美国海军陆战队是美军太平洋战区主要作战力量，部署地点包括关岛和日本冲绳县。（王宏彬）（新华社专特稿）
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