美国政府“耍手段”绕过禁令 继续对移民亲子分离

美国民权联盟30日指认美国政府“耍手段”，绕过法官禁令，继续对移民采取亲子分离手段，一年内把将近千名儿童与监护人分别关押。

美国民权联盟向加利福尼亚州南区联邦地区法院法官达纳·萨布拉递交诉状，指认联邦政府以违反交通规则、损坏财物等轻微犯罪及其他理由，“系统性地”强制大批移民家庭亲子分离；去年6月至今年6月，911名未成年人遭强行与监护人隔离。

诉状显示，911名未成年人中，大约20%不足5岁；大约三分之一由一家慈善组织照看，其中仅3人与家长团聚。

萨布拉去年6月下令联邦政府停止对寻求庇护的移民采取亲子分别关押举措，一些情况除外，如监护人对未成年人的人身安全构成威胁。

总统唐纳德·特朗普所辖政府对涌入美国的拉丁美洲移民采取“零容忍”政策，5月开始在边境把移民家庭未成年人与监护人分开关押。

萨布拉下达禁令以前，执法部门把超过2700名未成年人与他们的监护人分开。

美国民权联盟向萨布拉递交一份218页诉状，指认联邦政府以各种名目继续执行亲子分离政策：一名家长只因毁坏价值5美元的财物就遭到与孩子隔离处置；一名父亲没有及时给1岁女儿换尿布，孩子就遭带走。

其他事例中，当局给一名发烧和出现尿布疹的2岁女童作健康检查，发现她营养和发育不良，继而指认她的父亲疏于照管孩子，把父女分开。美国民权联盟说，这对父女出自“异常贫困群体”，营养不良是普遍现象。

一名父亲不会说英语，又没有翻译，无法证实他是孩子的父亲，2岁女儿继而遭带走。他接受脱氧核糖核酸(DNA)检测鉴定，得以与女儿团聚。

一名父亲说话有困难，难以回答执法人员提问，4岁儿子遭带走。

一名7岁女孩去年6月以来与父亲遭分别关押，因为后者曾经非法入境美国和无执照驾驶车辆。

美国民权联盟律师李·格伦特说，亲子分离是“残忍和非法政策”，联邦政府继续把孩子从他们的父母身边带走，“令人震惊”，“不能允许政府以无照驾驶这类罪名绕过法院禁令”。

这一组织请求萨布拉下令政府方面证明对上述900多名未成年人采取亲子分离举措的正当性，阐明采取这类举措的标准。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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