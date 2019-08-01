王毅会见老挝外长沙伦赛

人民网曼谷7月31日电（记者孙广勇 赵益普 ）国务委员兼外交部长王毅31日在泰国曼谷会见老挝外长沙伦赛。

王毅表示，中老是山水相连的社会主义友邦，今年是中老建立全面战略合作伙伴关系10周年。习近平总书记、国家主席4月同本扬总书记、国家主席共同签署构建中老命运共同体行动计划，为双边关系长远发展树立了宏伟目标，开启了中老关系的新时代。双方要抓好落实，推动各领域交往合作走深走实。双方要保持高层交往势头，加强治国理政经验交流，打造共建“一带一路”示范工程，加强在多边机制内的相互支持，推动双方合作取得更多成果。

沙伦赛表示，老中签署了构建命运共同体行动计划，将双边关系提升到新高度，展现了两党两国亲密无间的特殊关系。老方感谢中方对老挝经济发展提供的支持，愿同中方进一步深化治国理政交流，拓展各领域合作，密切在国际地区问题上的协调配合。

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