王毅谈对印太概念的看法

人民网曼谷7月31日电（记者孙广勇 赵益普 ）国务委员兼外交部长王毅31日在泰国曼谷出席中国－东盟外长会后会见中外媒体。有记者问，继美、日、印等各自提出“印太”战略或概念后，6月东盟峰会通过了自己的“东盟印太展望”，印太概念成为新话题。如何看待这一问题。

王毅应询表示，这是一个涉及地区合作的问题。多年来，在本地区各国共同努力下，区域合作蓬勃发展，形成了10+1、10+3、东亚峰会等一系列重要合作机制，搭建起以东盟为中心、不断向外延伸和拓展的合作框架，为地区和平与发展发挥了重要作用。

王毅说，作为地区合作的重要参与者和贡献者，中方始终在合作中秉持开放和建设性态度。我们认为，不管提出什么倡议和设想，都应当遵循以下原则：一是要聚焦东亚与亚洲，不能影响本地区现有的合作机制和成果；二是要聚焦合作与共识，不能搞地缘对抗和博弈；三是要聚焦开放与包容，不能拉帮结派，搞小圈子。

王毅说，最近东盟就地区合作提出了自己的展望和设想，我们注意到其中很多原则和理念与中方的想法是一致的，比如坚持东盟的中心地位，坚持开放包容透明，坚持对话而非对抗，强调开展经济合作、加强互联互通、实现共同繁荣等。我们愿与东盟就此保持沟通协调，共同珍惜和维护好地区合作来之不易的良好局面，积极引导和推动合作朝着正确方向健康发展。

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