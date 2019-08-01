中国－东盟外长会达成五方面重要共识

人民网曼谷7月31日电（记者孙广勇 赵益普 ）国务委员兼外交部长王毅31日在泰国曼谷出席中国－东盟外长会后会见中外记者。

王毅说，刚才的中国－东盟外长会富有成果，开得很成功，归纳起来有5方面重要共识：

一是共同推进“一带一路”建设。双方就“一带一路”倡议与《东盟互联互通总体规划2025》对接达成一致，将启动并尽快完成磋商，提交今年11月领导人会议发表。这是继东盟10国分别与中国签署双边共建“一带一路”合作文件后，中国和东盟整体就高质量共建“一带一路”迈出的又一重要步伐，将为本地区实现全面互联互通增添新动力。

二是共同打造合作新亮点。双方同意将2020年确定为中国－东盟数字经济合作年，拓展在电子商务、科技创新、5G网络、智慧城市等领域合作。我们还启动了中国－东盟菁英奖学金，将把它打造成中国－东盟人文交流的旗舰项目。我们同意携手推进中国－东盟蓝色经济伙伴关系，在加强海洋资源可持续利用等领域拓展新的合作，为中国－东盟战略伙伴关系增添新的内涵。

三是共同维护多边主义。双方一致认为，坚持多边主义符合中国与东盟国家的共同利益。我们将继续在地区合作中倡导开放包容、互利共赢理念，共同反对各种单边主义和保护主义行为。双方将全面实施中国－东盟自贸区升级议定书，并携手推动年内结束RCEP谈判，加快地区贸易自由化进程。

四是共同构建地区规则。刚才，我同东盟国家外长共同宣布提前完成“南海行为准则”单一磋商文本草案一读，这是“准则”磋商取得的又一重要进展，标志着“准则”的框架已经成型。这也充分说明，只要双方展现诚意，相向而行，就一定能够最终达成一份符合国际法、符合地区实际需要、具有实质内涵和效力的高质量“准则”。

五是共同维护和平稳定。保持本地区和平稳定是包括中国与东盟在内地区各国的共同心愿，也是中国与东盟应承担的共同责任。中国与东盟已成功举行两次海上联演，正积极探讨海上联演和防长会晤机制化。我们还同意进一步拓展军事安全和执法领域的交流合作，共同应对本地区面临的各种安全挑战。

王毅表示，中国将继续把东盟置于周边外交的优先位置，与东盟在现有合作成果基础上，增进政治互信，挖掘合作潜力，打造更高水平的战略伙伴关系，建设更为紧密的命运共同体。

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