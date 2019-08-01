王毅出席中国－东盟菁英奖学金启动仪式

人民网曼谷7月31日电（记者孙广勇 赵益普 ）国务委员兼外交部长王毅31日在泰国曼谷出席中国－东盟菁英奖学金启动仪式，东盟各国外长及东盟秘书长参加。

王毅在致辞中表示，去年11月，李克强总理在中国－东盟领导人会议上宣布了设立中国－东盟菁英奖学金的好消息。短短8个月时间里，我们共同完成立项、设计、招生等一系列工作。今年9月，首批近百名奖学金获得者将陆续前往中国学习深造。这充分体现了“东盟效率”和“中国速度”。

王毅表示，中国－东盟关系枝繁叶茂，最深厚的根基是人民。中国－东盟关系行稳致远，最强劲的动力是人民。民心相通，重在教育合作。中方倡议设立菁英奖学金，就是希望以教育合作为载体，加强双方民众尤其是青年一代沟通交流，增进相互理解和友谊，拉近心与心的距离。我们愿通过菁英奖学金项目鼓励更多东盟优秀青年来华学习深造。希望中国和东盟国家青年在互学互鉴中心灵相通、情感相融，成为中国－东盟友好合作的传承者和建设者，为双方战略伙伴关系不断注入新鲜血液和正能量。

泰国外长敦、菲律宾外长洛钦分别致辞，感谢中方为东盟学生提供奖学金，表示加强教育交流一直是东盟－中国合作的重点领域，这有利于增进双方人民相互了解和互信。青年是东盟－中国未来关系的重要支柱。中国－东盟菁英奖学金项目将有力促进东盟－中国战略伙伴关系发展。

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