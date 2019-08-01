王毅会见新加坡外长维文

人民网曼谷7月31日电（记者孙广勇 赵益普 ）国务委员兼外交部长王毅31日在泰国曼谷会见新加坡外长维文。

王毅表示，今年以来，中新关系发展势头强劲，两国高层往来频繁，为双边关系注入新动力。明年将迎来中新建交30周年，中方愿同新方落实好领导人共识，深化共建“一带一路”合作，打造好“陆海新通道”和三方合作两大亮点，加强创新、智慧城市合作。我们愿同新方继续坚定支持自由贸易，构建开放型世界经济。

王毅表示，中方对东盟取得的积极发展表示祝贺。中国－东盟关系是东盟最早一组对话伙伴关系，对其他对话伙伴发挥了积极引领和示范作用。中国和东盟是战略伙伴，也是命运共同体，东盟的发展进步和中国的发展进步紧密相连。中方愿同新方共同努力，开好本次东亚合作系列外长会，聚焦合作与发展，共同促进地区发展繁荣。

维文表示，新中关系发展得很好。双方高层交往密切，深入对接发展战略，积极打造新中自贸区升级版，政府间合作项目进展顺利，在推进自由贸易方面进行了密切合作。新方坚持一个中国政策。很高兴看到东盟－中国全方位合作取得了长足进展，新方愿继续为促进东盟－中国关系发挥积极建设性作用。

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