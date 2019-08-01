美劝日韩勿就贸易争端加码 蓬佩奥欲会见日韩外长

一名美国政府高级官员30日证实，美国政府曾经敦促韩国和日本考虑签署一项协议，承诺就贸易争端保持克制，互相不再继续加码。

日本政府打算最早8月2日决定是否将韩国移出贸易“白色清单”。

【互不加码】

那名美国官员不愿公开姓名，在美国首都华盛顿告诉媒体记者，美国方面向日韩建议签署的协议不会化解双方分歧，但将防止双方采取进一步行动加剧紧张，为日韩对话争取时间。协议持续时间没有确定。

日本政府打算最早8月2日将韩国从贸易“白色清单”中删除。韩联社先前报道，一旦日方将韩方踢出清单，除已经受到出口管制的3种半导体工业原材料，超过850种日本商品对韩出口同样将受到管制。

共同社报道，美方所提协议实际上敦促日方推迟决定将韩国移出“白色清单”，避免对立激化。

韩方多名官员先前提及考虑重新审视是否续签韩日《军事情报保护协定》。这份协定允许日韩共享军事情报，2016年签署，须每年续签。双方定于今年8月24日以前决定是否续签。

路透社等多家国际媒体解读，美方希望日韩续签，缘由是如果韩方退出，日韩将无法共享军事机密情报，影响美日韩就朝鲜半岛局势在安保领域合作。

【三方会谈】

美国国务卿迈克·蓬佩奥30日出发前往泰国首都曼谷出席东盟地区论坛，打算8月1日分别会晤日本外务大臣河野太郎和韩国外交部长官康京和，继而召开三方外长会。

蓬佩奥在飞机上告诉媒体记者：“我们将鼓励他们找到前进道路……日本和韩国都是美国的伙伴，就朝鲜半岛无核化与美国密切合作。”

共同社报道，蓬佩奥打算在三国外长会上讨论美方所提建议。

日本政府4日起对韩国施加出口管制，韩方继而寻求美方调解。美国总统唐纳德·特朗普本月早些时候说，愿意帮助缓解两国紧张关系；总统国家安全事务助理约翰·博尔顿上周访问日韩，敦促两国消除对立。

韩联社报道，三方外长曼谷会晤将是“重要契机”，期待找到化解韩日贸易争端的突破口。

就美方提议，日方态度相对冷淡。日本内阁官房长官菅义伟31日回答记者提问时说：“我们已经向美方传达我方一贯立场，将继续努力，从而（日方立场）获得正确理解。”（刘秀玲）（新华社专特稿）

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