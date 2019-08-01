特朗普拟从加拿大进口低价处方药 专家和药商质疑

美国卫生与公众服务部长亚历克斯·阿扎7月30日说，总统唐纳德·特朗普责成拟订一项计划，允许从加拿大以较低价格进口处方药。

阿扎接受美国消费者新闻与商业频道(CNBC)采访时说，他刚结束与特朗普的电话通话，两人讨论“制订一项计划，涉及如何安全、有效地从加拿大进口药物”，以便“售药企业与其他国家达成交易，让美国民众受益”。

阿扎没有细述处方药进口计划。卫生与公众服务部说，阿扎和特朗普对进口处方药持非常“开放”态度，前提是药物安全、能让病人受益。

一些专家怀疑从加拿大进口处方药的可行性，部分原因是担心加拿大供应商没有能力满足美国的巨大市场需求；美国药物研究机构和制药厂商协会认为这一计划可能导致病人面临买到假药或掺假药物的风险。

消费者维权团体支持这一计划，认为这将向美国制药商施压，促使他们降低药物价格；美国退休人员协会说，安全进口低价且有效的药物将推动价格竞争。

特朗普将降低处方药价格作为2020年连任选举的优先竞选话题之一，因而有意允许进口处方药。（席玥）【新华社微特稿】

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