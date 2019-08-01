欧安组织：乌克兰东部冲突区无限期停火取得成效

新华社明斯克7月31日电（记者魏忠杰 李佳）欧洲安全与合作组织（欧安组织）特别代表萨伊迪克7月31日在白俄罗斯首都明斯克表示，乌克兰东部冲突区不久前实施的无限期停火取得重大成效。

当天乌克兰问题三方联络小组（乌克兰、欧安组织、俄罗斯）在明斯克举行例行会谈。萨伊迪克在会谈后举行的新闻发布会上说，自本月21日乌克兰东部冲突区实施无限期停火以来，当地未再有冲突导致的平民伤亡情况发生，违反停火的次数也大大减少。他对各方为保障停火所作努力表示欢迎，并呼吁各方继续完全遵守停火机制。

萨伊迪克介绍说，当天三方联络小组在会谈中主要讨论了对卢甘斯克州一处重要桥梁进行维修的问题。各方同意自8月1日起在该桥梁所在区域进行排雷，之后将拆除相关工事并对该桥梁进行维修。

他说，三方联络小组各工作组当天讨论了遵守停火机制、后撤兵力、解决当地供水及做好交换在押人员的准备工作等问题。

2014年4月，乌克兰东部顿巴斯地区（包括顿涅茨克州和卢甘斯克州）爆发乌政府军和民间武装间的大规模冲突。经国际社会斡旋，冲突双方分别于2014年9月和2015年2月在明斯克达成停火协议，确定了停火线。此后，大规模武装冲突得到控制，但小规模交火事件时有发生。

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)