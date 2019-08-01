苹果手机销量持续低迷 库克：手机以外领域增长

美国苹果公司7月30日发布报告，2019年财务年度第三季度净收入538.09亿美元（约合3703.6亿元人民币），与去年同期相比增长大约1%；手机销售收入259.86亿美元，同比下降12%，自2012年以来所占企业净收入首次不足一半。

财报显示，受苹果手机销量下滑影响，这家企业当季净利润100.44亿美元，同比下降约13%。

首席执行官蒂姆·库克把手机销售收入下降称作“转变”，声称这标志苹果业务从单一产品向多样化发展的“成功转型”。

【“不像7年前”】

“大家真的不像7年前那样，听人们谈论自己的手机，”苹果股东资本投资顾问公司首席经济学家哈尔·埃丁斯解释道，用户正把注意力转向苹果其他产品和服务。

路透社报道，苹果第三财季手机销售收入同比跌幅12%，符合市场预期；上一财季，苹果手机销售收入同比下跌17%。

不少商业专家认为，手机是苹果1976年创建以来最成功的产品。苹果iPhone手机2007年问世，全球销量近年持续低迷，致使这家企业把转型重点确定为其他产品和服务，如可穿戴设备、音乐、应用程序、游戏、视频等。另外，库克7月30日在电话会议上说，苹果打算8月推出信用卡。

市场预期，直到苹果2020年推出5G手机以前，其手机销量将持续低迷。

苹果6月宣布，首席设计官乔纳森·艾夫定于年内辞职，创建独立设计工作室。艾夫在苹果任职将近30年，堪称这家技术巨头工业设计的灵魂人物。他2004年起参与设计苹果手机。

埃丁斯所说7年前，指2012年，苹果手机销量第一次超过1亿部。

【“手机以外有增长”】

就苹果业绩的构成，库克告诉路透社记者，“我们在手机以外领域都有增长。”

依据市场调研机构卡纳利斯咨询公司数据，苹果在中国的市场份额从6.4%降至5.8%，部分原因是市场竞争者华为公司市场份额扩大，成为中国第一大手机销售商。

库克说，苹果在中国市场的“亮点”，是产品以旧换新和分期付款项目。

全球范围内，相对于手机销售不振，苹果其他业务都实现不同程度增长。财报显示，第三财季服务业务净收入为114.55亿美元，同比增长12.6%；可穿戴设备、家用装置和配件净收入55.25亿美元，同比增长约48%。

苹果的转变，历年从硬件扩展至软件，继而向音乐、游戏、视频等服务领域渗透，以至涉足电子支付和信用卡服务。

苹果公司股东、吉伦资本公司创始人特里普·米勒说，他希望看到苹果服务类业务增长回到一度达到的20%左右。

库克说，苹果服务业务和第三方应用现有合计4.2亿付费用户，公司打算2020年将这一数字提高至5亿。

米勒说，苹果需要花费数十亿美元购买娱乐内容企业，推动电视业务发展，“你必须有更大的用户基数，向人们提供有价值的服务”。（许苏培）（新华社专特稿）

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