联合国粮农组织举行总干事交接仪式

新华社罗马7月31日电（记者陈占杰 刘咏秋）联合国粮食及农业组织7月31日在意大利首都罗马举行总干事交接仪式。今年6月份当选的粮农组织新任总干事屈冬玉将从8月1日起正式上任，接替若泽·格拉齐亚诺·达席尔瓦。

屈冬玉在交接仪式上感谢达席尔瓦对粮农组织作出的贡献。屈冬玉表示，在未来4年任期内，他将致力于使粮农组织变得更有活力、更加透明、更有包容性。他将力求把现代科学技术和创新性方法运用到粮农组织工作中，通过数字化手段以及加强与学界和私营部门的合作提高该组织的效率。

屈冬玉用“新征程，新任务，新使命”9个字向新华社记者概括了自己的感想。

达席尔瓦说，粮农组织在通过技术和其他手段改善弱势群体的生活方面发挥着重要作用。他说，屈冬玉知识和经验丰富，能够为粮农组织作出重要贡献。

今年6月23日，中国农业农村部副部长屈冬玉在罗马举行的联合国粮食及农业组织大会第41届会议上当选粮农组织新任总干事，成为该组织历史上首位中国籍总干事，任期至2023年7月31日。

粮农组织成立于1945年，总部设在罗马，是联合国系统中专门的农业机构，在全球粮农政策交流、标准制定、信息统计等方面具有重要影响力。

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