美国政府宣布对伊朗外长扎里夫实施制裁

新华社华盛顿7月31日电（记者刘品然 刘阳）美国政府7月31日宣布对伊朗外长扎里夫实施制裁，理由是扎里夫代表伊朗最高领袖哈梅内伊行事。

美国国务卿蓬佩奥在国务院当天发表的声明中说，扎里夫和伊朗外交部“听命”于哈梅内伊，是执行其“破坏稳定政策”的工具。他说，美国将继续对伊朗实施外交孤立和极限施压措施。

根据美国财政部同日发表的声明，受制裁对象在美国境内的资产将被冻结，美国公民不得与其进行交易。与制裁对象交易的外国金融机构也将面临制裁。

扎里夫当天在社交媒体上回应说，他在伊朗境外没有资产，美方的制裁对其本人和家人没有任何影响。

今年6月24日，美国总统特朗普宣布制裁伊朗最高领袖哈梅内伊及其领导下的机构。美国财政部长姆努钦当时表示，特朗普要求稍后制裁扎里夫。

过去几个月里，美伊关系进一步趋紧，美国多次向中东地区部署军事力量。伊朗6月20日宣布在霍尔木兹海峡附近击落一架美制“全球鹰”无人机，特朗普随后一度下令美军准备对伊朗目标实施报复性打击，但在最后一刻取消命令。特朗普7月18日宣布美方军舰在霍尔木兹海峡“摧毁”一架伊朗无人机，但伊朗予以否认。

美国去年5月宣布单方面退出2015年签署的伊朗核问题全面协议，随后重启对伊朗制裁。作为回应，伊朗今年5月8日宣布中止履行伊核协议部分条款。

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