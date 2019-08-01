东盟已成为中国第二大贸易伙伴（权威发布）

本报北京7月31日电 （记者罗珊珊）第十六届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会9月将在广西南宁举办。31日，国新办就相关情况举行发布会。

“中国与东盟是互利共赢的好伙伴，经贸合作发展迅速，贸易规模不断扩大，区域经济一体化成果显著。”商务部部长助理李成钢表示。

中国与东盟双边贸易额持续增长。中国已连续10年保持为东盟第一大贸易伙伴，东盟已成为中国第二大贸易伙伴。今年1—6月，中国—东盟进出口贸易额2918.5亿美元，同比增长4.2%。双边投资合作卓有成效。截至去年底，中国和东盟双向累计投资额达2057.1亿美元，双向投资存量15年间增长22倍。

第十六届东博会将于9月20日至23日举办。20日至21日，中国—东盟商务与投资峰会举行。主题为“共建‘一带一路’，共绘合作愿景”。

中国贸促会副会长卢鹏起介绍，本届峰会创新了办会模式，除了每年9月在南宁举办的年会活动外，全年其他时间还将在不同城市举办峰会框架下各类专题活动。今年峰会共举办17场活动，包括8场年会活动、9场专题活动。

广西壮族自治区副主席杨晋柏说，东博会、商务与投资峰会已成为中国—东盟重要的开放合作平台，在服务“一带一路”建设中发挥了积极作用。

《 人民日报 》（ 2019年08月01日 02 版）

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