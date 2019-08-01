王毅出席中国—东盟外长会

本报曼谷7月31日电 （记者丁子、孙广勇、赵益普）国务委员兼外交部长王毅31日出席在泰国曼谷举行的中国—东盟外长会。

王毅表示，当今世界正面临百年未有之大变局，国际地区形势中的不稳定不确定因素明显增多，而我们所在的东亚地区总体上保持了社会稳定和经济发展。东盟和以东盟为中心的东亚区域合作平台为此发挥了不可或缺的作用。中国高度重视中国—东盟关系发展，双方建立对话关系28年，特别是建立战略伙伴关系16年来，始终与时俱进、携手前行，中国—东盟关系已经成为引领东亚区域合作的一面旗帜。

东盟外长祝贺新中国成立70周年。他们表示，东盟与中国对话伙伴关系是东盟最重要、最具活力的伙伴关系，也是最具实质性、惠及东盟最多的一组关系，已经成为地区和平稳定的重要支柱和经济增长的主要动力。东盟感谢中方积极参与东亚区域合作，希望中方更深入参与东亚峰会、东盟地区论坛等以东盟为中心的合作机制，愿将《东盟互联互通总体规划2025》与“一带一路”倡议对接，致力于早日完成区域全面经济伙伴关系协定谈判，加快“南海行为准则”磋商，共同维护多边主义和自由贸易，维护地区和平稳定，推动东盟—中国关系取得更大发展。

《 人民日报 》（ 2019年08月01日 03 版）

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