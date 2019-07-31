2019年“瑞德杯”国际青少年羽毛球友谊赛在蓉开幕

人民网讯 7月30日，由中国宋庆龄基金会、中华全国体育总会共同主办的2019年“瑞德杯”国际青少年羽毛球友谊赛在成都都江堰开幕，中国宋庆龄基金会主席王家瑞出席活动。

友谊赛旨在进一步发挥羽毛球运动在中外人文交流中的特殊作用，以赛事为交流平台，以青少年为交流使者，增进各国青少年友谊。赛事由成都市人民政府、中国羽毛球协会承办，并得到世界羽毛球联合会、亚洲羽毛球联合会的大力支持。

30日上午，伴随着热情激昂的运动员进行曲，来自中国（含香港、澳门特别行政区）、韩国、蒙古、俄罗斯、新加坡、泰国、法国、德国、乌兹别克斯坦9个国家的12支青少年羽毛球队登场亮相，约130名中外小球员将在天府之国成都市都江堰开展为期一周的赛事和文化交流。

10时30分，中国宋庆龄基金会主席王家瑞宣布：“2019年‘瑞德杯’国际青少年羽毛球友谊赛开幕！”友谊赛正式拉开帷幕。

中国宋庆龄基金会副主席井顿泉向中华全国体育总会、成都市人民政府、都江堰市人民政府、中国羽毛球协会颁授琉璃“共襄善举”，共同见证此次友谊赛精彩开幕。

中国宋庆龄基金会副秘书长唐九红表示，体育作为国际语言，承载着友谊与团结、和平与公正、尊重与关爱的精神，为世界和平作出了重要贡献。希望通过羽毛球这项深受世界各国人民喜爱的体育运动，为各国青少年搭建相知相识、切磋技艺、互学互鉴的平台；希望孩子们成为国际友好的使者，携手并肩为促进世界和平与人类美好的明天贡献力量。

中国奥委会副主席李玲蔚表示，中华全国体育总会始终致力于为青少年朋友们搭建优质丰富的赛事平台，希望参赛的各国青少年充分发挥实力，共享体育、共同成长，为进一步促进羽毛球运动的发展、增进各国相互了解做出积极贡献！

瑞德集团为赛事提供公益支持。本次比赛设定“101分制混合团体接力赛”赛制，让所有参赛青少年发扬团队协作、共同拼搏的精神，感受集体荣誉。赛后，小球员们还将进行文化参访，开展人文交流。

四川省政协副主席陈放，中国羽毛球协会主席张军、副主席夏煊泽，四川省体育局副局长陈兴东，成都市政协副主席郝康理以及各国驻成都总领馆官员出席开幕式。

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