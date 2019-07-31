斯里兰卡免除中国等国游客入境签证费

新华社科伦坡7月31日电（记者朱瑞卿 唐璐）斯里兰卡政府31日宣布，从8月1日起免除包括中国在内40多个国家的游客入境签证费用。
斯里兰卡旅游部长约翰·阿马拉通加当天在科伦坡举行的新闻发布会上说，斯内阁已正式批准此项免除入境签证费的政策，政策有效期为6个月。
据移民局官员帕桑·拉特纳亚克介绍，赴斯游客可以提前上网申请为期30天的免费入境签证。如30天后延长签证，则需缴纳一定费用。
关于目前斯里兰卡国内的安全形势，斯总理维克勒马辛哈当天在新闻发布会上说，所有涉嫌参与4月21日连环爆炸案的犯罪嫌疑人都已被逮捕归案，斯里兰卡如今是一个“安全的旅游目的地”。
除中国外，此次斯里兰卡还对美国、英国、加拿大、澳大利亚、韩国、新加坡等国的游客实施免费入境签证政策。
旅游业是斯里兰卡主要创收来源之一。据当地媒体报道，斯政府2019年计划接待共计200万名外国游客。
2018年，超过26万名中国游客赴斯旅游，中国是斯里兰卡第二大客源国。
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