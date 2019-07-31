外交部回应美对华极限施压言论：呵呵

人民网北京7月31日电 据外交部网站消息，外交部发言人华春莹今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

问：据报道，今天凌晨，朝鲜发射2枚短程弹道导弹。中方对此有何评论？

答：中方注意到朝鲜有关发射活动及各方反应。当前半岛问题政治解决进程处于关键时期，希望有关各方珍惜来之不易的缓和局面，共同为推动半岛无核化、实现半岛及地区持久和平作出积极努力。

问：第一个问题，白宫高官称，白宫注意到有关中国军队在香港和内地边界集结的传闻，美希望中国政府在香港问题上不要过激“介入”。你有何回应？第二个问题，针对你昨天对美高官在香港事务上表态的回应，美国务院称是“可笑的”，香港示威活动是民众对香港自治不断被侵蚀的回应，他们排斥外国势力是“背后黑手”的说法，称几百万香港民众在自由开放的社会被外部势力操控是不可信的。你对此有何回应？

答：关于第一个问题，我不清楚你所说的具体情况。如果白宫真心希望香港和平稳定繁荣，他们应该忠告那些过激使用暴力的示威者和激进分子，要用和平方式表达诉求，而不是暴力方式。

关于第二个问题，你觉得可笑吗？我觉得一点都不可笑。根据近期很多媒体的公开报道，包括我昨天列举的一些报道出来的情况，大家只要不带任何偏见、不选择性睁眼或闭眼，就可以看得非常清楚，也可以作出正确判断。现在的确需要美方给世界一个诚实、坦诚的交代或说明。当然了，如果美方能够证明并且承诺它不会以任何方式插手香港事务，我们会非常欢迎。

我还想补充一点，作为记者，你们会有自己的视角，但对于什么是和平表达诉求、什么是极端暴力行为，任何人，包括记者和官员总得有是非观念，对不对？我想借这个机会呼吁记者朋友，在报道香港近期一系列事态时，你们的镜头不能只对准警方，也要对准那些极端暴力活动，这样才能呈现给世界更加客观、全面的画面，才能得出客观公正的、符合实际情况的、实事求是的结论。

我相信包括700多万香港同胞在内的14亿多中国人民都渴望香港继续保持和平稳定和发展繁荣。近期香港发生的一系列事态是亲者痛、仇者快。我相信有正义感的人和真正爱国爱港的人都认识到了这一点。

问：你昨天指出香港目前事态是美方的一个“作品”，认为是外国势力的介入，中方是否会对此采取法律行动？

答：你觉得还需要我提出更多的证明或依据吗？我刚才在回答CNN提问时已经说了，仅仅从近期媒体公开报道的情况就可以看得非常清楚。如果美方有不同意见，他们完全可以列举事实证明并作出明确承诺，他们没有而且不会以任何方式插手香港事务。如果他们能做到这一点，我们将非常欢迎。所以，你不妨去问问美方，他们将以什么样的行动作出这样的证明和承诺。

问：第一个问题，中国文化和旅游部刚刚发布消息称，鉴于当前两岸关系，决定自8月1日起暂停47个城市大陆居民赴台个人游试点。台湾方面评论称，大陆的决定与蔡英文前不久“过境”美国并高调评价香港“反送中”问题有关。你对此有何评论？第二个问题，你昨天评论朝鲜《劳动新闻》涉港文章，称其发出了正义的声音，但同时却批评蓬佩奥涉港言论。香港有评论称，这是互相矛盾、双重标准。你对此有何回应？第三个问题，刚刚媒体报道称，在上海举行的中美经贸磋商结束得很快。是否表明此轮谈判不欢而散？此外，美国总统特朗普称，中方经常出尔反尔。如果要等到明年大选他连任之后才签订协议，那一定会是一个更差的协议。中方对此有何评论？

答：关于第一个问题，台湾是中国的一部分，两岸事务不属于外交问题。请你向国台办询问。

关于第二个问题，我不知道你提到的是香港哪些人认为我昨天的表态有双重标准。我说的都是客观的，是根据事情本身的是非曲直作出判断和评价的。

关于第三个问题，我看到了有关报道。我只想“呵呵”两声。

因为你知道，中美经贸磋商一年多来，是谁出尔反尔、言而无信、反复无常，大家都有目共睹。而中方对于经贸磋商的立场始终如一。双方经贸团队目前正在上海磋商，你刚才说到的最新情况，我还不掌握。在这个时候，美方放话试图极限施压是没有意义的。事实上，自己生病，却让别人吃药，也是没有任何用的。我认为，在经贸磋商问题上，美方应该更多地展现诚意和诚信。

追问：第一个问题，大陆为什么在这个时间暂停赴台个人游试点？是否与中美经贸关系有关？第二个问题，据报道，美方称或于下周回应是否允许美国企业向华为销售产品。中方是否担心，如果今天中美经贸磋商不顺利，会影响到华为和美国企业的合作？

答：关于第一个问题，我刚才说了，请你向国台办询问。

关于第二个问题，我们注意到，近期有越来越多的美国公司都提出希望能继续向华为销售产品。我们也注意到华为多次表达了对自己公司业务前景充满信心，我也对他们充满信心。所以这个时候着急和担心的应该是美方，而不是中方。

问：第一个问题，据报道，加拿大方面称，要等到10月大选后决定是否允许华为参与加拿大5G网络建设。中方是否认为10月决定太迟？第二个问题，美国务院助卿称中国留学生受中国社交网站和媒体的影响，对美国的了解不正确，阻碍了中美交流，并称他对中国驻外机构通过留学生组织监控学生表示担忧。中方对此有何评论？

答：关于第一个问题，我记得任正非先生曾经说过，他对华为充满信心，谁不跟华为合作就是谁的损失。加拿大方面是10月还是更晚或更早决定是否与华为开展合作，这要由他们和华为商定。但只要是善意、开放、互利共赢的合作，从来都不会太迟。

关于第二个问题，坦白地讲，我认为在相互认知问题上，美方是赤字一方。

留学生交流一直是中美人文交流的重要组成部分，长期以来有力地促进了两国人民之间的沟通与相互了解。但由于众所周知的原因，近期中国留学生在申请赴美留学签证以及在美国学习等方面受到了不同程度的干扰，或者说是非常不公平的待遇。为此，一些美国的高校，包括哈佛大学、耶鲁大学、斯坦福大学、莱斯大学等大学校长纷纷公开发声，表示中美高校之间应该进一步加强合作和交流，这对于中美关系来说特别重要。

我们希望美方能够为保证两国人民正常交流，包括留学生之间的正常交流，为促进两国相互了解、理解和合作作出积极努力。

问：据了解，王毅国务委员兼外长与美国务卿蓬佩奥即将在东亚合作系列外长会期间会面。考虑到蓬佩奥近期在香港和南海问题上发表了不少评论，中方对此次会见有何评论？

答：关于香港局势和南海问题，我们已经多次清晰、坚定地阐明了中方立场，美方对此是清楚的。

至于你问到王毅国务委员和蓬佩奥国务卿在东亚合作系列外长会期间双边会见，中美作为两个大国，在当前形势下，的确很有必要保持沟通，就重要问题坦诚交流。如有这方面的消息，我们会及时发布。

问：新疆自治区官员昨天称，教培中心的大多数人员已经结业并实现就业。这一说法引发了外界质疑。你能否介绍从教培中心结业人员的准确数量是多少？

答：昨天，国务院新闻办举行发布会，邀请新疆自治区负责人介绍了有关情况。我现在不掌握你提到的具体数字，但你可以从近期很多国家使节和媒体参访新疆的情况看出，新疆的实际情况与个别西方媒体描绘的完全不一样。如果你们愿去新疆亲眼看看，我们愿提供协助。

问：关于中美经贸高级别磋商，彭博社报道称，双方磋商在很短时间内就结束了。是否代表此次磋商不欢而散？

答：我不了解最新情况，所以无法评论。但我想很快会有正式消息发布。有一点很重要，只有美方显示出充分的诚信和诚意，本着平等和相互尊重的精神进行磋商，磋商才有可能取得进展。

问：美国总统特朗普昨天发推特称，中国未能按承诺购买更多美国农产品。他还称，中国经济很糟糕，加征关税使中国损失了500万个就业机会和200万个制造业岗位。中方对此有何回应？

答：关于购买美国农产品问题，商务部新闻发言人此前已作了回应。我不掌握这方面的情况。

你提到美方称中国经济很糟糕，但是大家都知道，中国二季度的经济增长率……

（现场同传设备出现问题并进行了调试。）

现在可以了吧？所以你们看，任何时候都可能突然出现故障或意外，但只要迅速采取行动修复，一切都可以重回正轨。我想这种情况可能也适用于中美关系或现在的香港。但需要及时努力，越及时越好。

回到你的问题，美方有人说中国经济很糟糕，但一个显而易见的事实就是中国今年二季度经济增长6.2%，而美国是2.1%。6.2%和2.1%哪个更好、哪个更糟，大家不难作出清晰判断。

在中美双方经贸团队磋商的时候，无论是放烟雾弹，还是进行极限施压，都不具有建设性。重要的是让双方团队本着平等和相互尊重的精神，安安静静、认认真真、真心诚意地进行磋商，努力解决彼此的分歧或关切。我相信这才是解决问题的正道。

问：我们看到消息称大陆赴台个人游被暂停。你对此有何评论？

答：我刚才已经说了，这是两岸事务，建议你向国台办询问。

(责编：崔越、杨牧)